Франція анонсувала незалежне від США тестування конкурента HIMARS

Франція у найближчі місяці тестуватиме зразок ракети FLP-T, яка може скласти суттєву конкуренцію HIMARS

Французька ArianeGroup показала свою високоточну ракету FLP-T, яка має виступити аналогом американських ER GMLRS. І очікується, що перша демонстрація буде готова вже у першій половині 2026 року, тобто варто очікувати початок тестів у найближчі місяці.

Для нового озброєння, яке розробляється у партнерстві з Thales, заявляється субдекаметрична точність, тобто менша за 10 м. Також декларується стійкість до роботи засобів придушення та РЕБ, пише Defence.ua.

Загалом це має бути боєприпас для потенційної французької РСЗВ, яка буде аналогом американських M142 HIMARS. При цьому наголошується, що розробка буде ITAR-Free, тобто не залежатимуть від дозволів та обмежень з боку США.

Відео дня

Можливості високоточного ураження на глибину до 150 км дуже важливі на сучасному полі бою та дозволяють завдавати удари по цілях у ближньому тилу супротивника. Наразі у Європі відповідних ракетних систем власного виробництва немає.

Європейські країни переважно обирають або американські M142 HIMARS, або південнокорейські K239 Chunmoo. Водночас дехто, як от Німеччина, взяли ізраїльську PULS, яка з локалізацією стала EuroPULS та Mars 3.

Одначе Франція наполягає на власному суверенному рішенні, у межах якого FLP-T і розробляється. Окрім вже згаданих ArianeGroup та Thales у цьому проєкті аналогічну ракету Thundart створюють компанії MBDA та Safran та навіть показали її у грудні 2025 року.

Хоча точно з пусковою площадкою до проєкту ще не визначилися, французький ОПК пропонує Foudre від Turgis Gaillard, яка отримає систему управління вогнем від Airbus. Одначе також ходять розмови, що можуть купити індійську Pinaka чи просто інтегрувати звідти ракети.

За наявною раніше інформацією заявлялося, що ArianeGroup та Thales працюють над ракетою з дальністю понад 300 км, але зараз повідомляється про 150 км. Тому тепер схоже їм доведеться конкурувати з Thundart, яка знаходиться у цій же ніші.

Франція та збройні контракти

Нещодавно повідомлялося, що Повітряно-космічні сили Франції висловили бажання отримати вітчизняну аеробалістичну ракету для розгортання на винищувачах Rafale.

Також ми писали, що Індія замовила у Франції 114 одиниць винищувачів Rafale. Як зазначають аналітики, ця угода угода значно збільшить чергу очікування винищувачів Rafale для всіх майбутніх замовників, адже виробничі можливості Dassault обмежені.

Вас також можуть зацікавити новини: