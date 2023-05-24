При цьому головне - навчиться воювати на F-16, тобто ефективно використовувати всі типи озброєння: по повітряних, надводних, наземних цілях, літати в складі пари і ланки.

У Повітряних силах України вважають, що українські пілоти здатні навчитися літати на винищувачі F-16 усього за тиждень.

Інша справа, що куди більше часу їм буде потрібно на освоєння озброєння цих літаків, заявив спікер ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, попри те, що й МіГ-29 і F-16 є "ровесниками", літаками четвертого покоління, вони мають різну філософію пілотування й, технологічне оснащення. Також на F-16 були проведені кілька етапів глибокої модернізації.

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За словами Ігната, вчитися літати на F-16 відправлять молодих льотчиків, яким простіше освоїти нові технології.

"Тут ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами і так далі... Сенсорні екрани - усе це є в F-16. Тут треба зрозуміти, як воно працює - як дитина грається в комп'ютерну гру, він освоює її поетапно", - сказав Ігнат.

Він додав, що головне - навчиться воювати на F-16, тобто ефективно використовувати всі типи озброєння: по повітряних, надводних, наземних цілях, літати в складі пари і ланки.

"Основне - це навчитися на ньому воювати... Для цього потрібні польотні години, необхідний час у польоті з інструктором, самостійні польоти, у простих метеоумовах, у складних метеоумовах. Це все досягається рівнем підготовки... А літати вони будуть за тиждень. Ну тиждень-два, кому скільки", - сказав Ігнат.

F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 травня радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, однак він не назвав точну кількість літаків. Коментуючи цю інформацію речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що F-16 допоможе наземним військам швидко звільнити українські території.

21 травня Юрій Ігнат заявив, що західні партнери можуть передати Україні кілька десятків літаків F-16, це відбуватиметься не поштучно, а відразу підрозділами. Офіційно підрозділи це щонайменше ескадрилья. В українському варіанті це 12+ літаків.

У Міністерстві оборони України заявили, що ці літаки з'являться в нашому небі вже цієї осені.

22 травня представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати вважають пріоритетом надання Україні винищувачів F-16, і працюватимуть над досягненням цієї мети в найближчі місяці.

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