Індія скуповує по всьому світу нікому не потрібні 60-річні літаки: стало відомо, навіщо

Останній штурмовик SEPECAT Jaguar зійшов з конвеєра у 1981 році.

Індія по всьому світу скуповує британсько-французькі надзвукові штурмовики Jaguar. Про це повідомляє український військово-аналітичний портал Defense Express.

Видання зазначає, що ці літаки серійно випускалися у період з 1968 по 1981 рік. Тобто сьогодні, найновішим з них вже 45 років, а найстарішим – 58 років. Країни, на озброєнні яких стояли ці літаки, вже повиводили їх з експлуатації, лише Індія продовжує тримати їх у бойовому складі ВПС. І зараз Нью-Делі по всьому світу скуповує списані Jaguar, які колишні власники не встигли розпиляти на брухт.

Як пише Defense Express, у 2018-2019 роках Франція безкоштовно віддала Індії 32 планери Jaguar, взявши гроші тільки за доставку. Нещодавно близько 20 списаних "Ягуарів" індійцям продав Оман.

Тепер же з’явилася інформація, що ведуться переговори з Еквадором щодо придбання списаних літаків, включно із запчастинами та всім, що тільки під них є у латиноамериканців. Скільки саме літаків може отримати Індія цього разу, невідомо. Ймовірно, йдеться про кілька одиниць, максимум десяток, якщо врахувати, скільки цих машин Еквадор мав від початку.

Відомо, що два роки тому Індія намагалася придбати залишки 9 "Ягуарів" у Великої Британії. Ще теоретично ці машини може продати Нігерія, але там йдеться про тотальний брухт, адже літаки стояли просто неба без обслуговування з 1991 року.

На думку аналітиків Defense Express, такі зусилля Індії щодо придбання усіх наявних у світі залишків штурмовиків Jaguar свідчить, що індійська армія в осяжній перспективі не планує відмовлятися від цього типу літаків.

Як зазначають експерти, наразі Індія має близько 120 "Ягуарів", розподілених на 6 ескадрилій. Отримані з інших країн списані літаки навряд чи будуть поставлені в стрій. Аналітики вважають, що індійці використають ці машини як донорів запчастин.

"Попри значний вік Jaguar на озброєнні Індії, вони регулярно проходять модернізації, що розширює їх бойові можливості та подовжує їх ресурс. Фактично від тих самих Jaguar тут залишились лише двигуни та планер, а вся інша електроніка була повністю оновлена на сучасну. Індія не може взяти та просто викинути 6 ескадрилій цілком боєздатних літаків, адже для війни з Китаєм та Пакистаном їм необхідно щонайменше 42 ескадрильї бойових літаків, тоді коли зараз в них є лише 29", – пише Defense Express.

Індія і Китай готуються до війни

Як писав УНІАН, Індія та Китай активно інвестують у розвиток транспортної й військової інфраструктури вздовж спільного кордону в Гімалаях. Пекін десятиліттями розбудовував дороги та залізниці біля кордону, щоб швидко перекидати війська. Тепер Нью-Делі робит те саме: реалізує масштабні проєкти, зокрема будує 15-кілометровий тунель, щоб забезпечити цілорічне сполучення з регіоном Ладакх і покращити військову логістику.

Хоча раніше Індія розраховувала на природну непрохідність Гімалаїв як фактор стримування, тепер вона наздоганяє Китай у будівництві інфраструктури. Водночас аналітики застерігають, що така активність може підвищувати ризик нових конфліктів, як це вже сталося у 2020 році.

