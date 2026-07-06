Росія третю добу завдає ударів по об'єктах 'Нафтогазу': один із них зупинив роботу

5 липня РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" в Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Російські війська з самого ранку розпочали масовані удари по газовидобувних об'єктах "Нафтогазу" на Харківщині. Про це повідомляє "Нафтогаз України".

"Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник. Йому надали домедичну допомогу, наразі він госпіталізований", – зазначили у державній енергетичній компанії.

Як повідомили у "Нафтогазі", через деякий час російські війська завдали повторного удару по об'єкту, намагаючись спричинити ще масштабніші руйнування.

Відео дня

У компанії зазначили, що оцінка наслідків буде проведена згодом. "Роботу атакованого об’єкта зупинено", – додали в акціонерному товаристві.

Удари по "Нафтогазу"

Зазначимо, що росіяни атакують об'єкти "Нафтогазу" уже третій день поспіль. Так, 4 липня вони завдали удару по об'єкту компанії на Полтавщині. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, через що підприємство було змушене призупинити роботу. Наступного дня, 5 липня, РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" в Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Російські удари по українській енергетиці

Росія й раніше систематично атакувала дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". У червні російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на один із ключових об'єктів Групи "Нафтогаз" у Харківській області.

Під час масованої нічної атаки російські війська завдали комбінованого удару по об'єкту. Спочатку його атакували ударними безпілотниками, а приблизно за годину завдали повторного удару – цього разу ракетами.

У кінці травня РФ протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру в Харківській та Сумській областях. Ще раніше ворог завдав удару по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині, внаслідок чого було зафіксовано серйозні руйнування.

Вас також можуть зацікавити новини: