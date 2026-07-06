Найменший аеропорт Європи: у якій країні він знаходиться

Аеропорт приймає всього 3 рейси на день, при цьому більшу частину року він взагалі порожній.

Найменший аеропорт Європи, будівництво якого обійшлося в 12 млн доларів, приймає лише 3 рейси на день, при цьому більшу частину року він стоїть порожній.

Як пише Express, це не тільки один із найменших аеропортів у Європі, а й один із найменших у світі.

Видання зазначило, що один із пасажирів опублікував відео з цього аеропорту, де він чекав на свій рейс, і обстановка, що там панувала, сильно відрізнялася від хаосу та тисняви звичайного аеропорту. Натомість аеропорт був порожній, і навколо майже не було інших пасажирів.

Відео дня

"Аеропорт Острави в Чехії приймає близько трьох комерційних рейсів на день, а іноді й менше – всього два!", – написало видання.

Зазначається, що з жовтня по квітень він зазвичай пустує, оскільки цей період вважається міжсезонням. Аеропорт зазвичай буває завантаженим лише влітку, коли рейси виконуються на замовлення туристичних агентств.

За даними Airports Worldwide, незважаючи на невеликі розміри, аеропорт є великим економічним і промисловим центром регіону. Аеропорт розташований трохи більше ніж за три години їзди від Праги та неподалік від польського кордону.

Аеропорт Острави, також відомий як Міжнародний аеропорт Острава-Мошнов, є другим за величиною аеропортом у Чехії. Наразі з Острави виконується один внутрішній рейс.

Якщо ви прилітаєте в цей аеропорт або з нього, вам варто завітати до Дольні-Вітковіце. Ця історична пам’ятка колись була одним із найбільших вугільних і залізорудних підприємств у Європі.

Сьогодні це об’єкт культурної спадщини, що є одним із найвражаючих зразків промислової архітектури XIX століття.

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Раніше УНІАН писав про те, чим можуть здивувати найменші країни Європи. Наразі карликові європейські держави привертають до себе набагато менше уваги, ніж заслуговують.

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