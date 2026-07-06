США роблять усе можливе для передачі Україні перехоплювачів балістики, - Рютте

Генеральний секретар Альянсу визнав, що у НАТО є дефіцит перехоплювачів.

В межах програми PURL робиться усе можливе, аби Україна отримувала критично важливі перехоплювачі для збиття російської балістики. Як передає кореспондент УНІАН, про це Марк Рютте сказав на пресконференції, присвяченій саміту лідерів країн-членів НАТО в Анкарі.

"Зараз Україна змінює динаміку на полі бою завдяки мужності, налаштованості та винахідливості її Збройних сил. Але вони потребують нашої постійної підтримки, особливо тоді, коли це стосується протиповітряної оборони. Росіє продовжує здійснювати атаки дронами і ракетами проти українських міст, і чергова жахлива атака відбулася просто минулої ночі", - відзначив Рютте.

У зв’язку з цим, як зазначив генеральний секретар Альянсу, оскільки Україна продовжує обороняти свій суверенітет, союзники і партнери НАТО повинні продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно.

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"І дозвольте мені прояснити: усі союзники мають виконувати свою частину роботи, аби наша підтримка для Україна й надалі надходила", - наголосив Рютте.

Він пояснив цю потребу тим, що безпека України дуже сильно пов’язана з безпекою країн-членів НАТО.

Росія не переможе у війні масовими вбивствами цивільних

"Те, що сталося минулої ночі, - це невибірковий напад на невинних цивільних, на інфраструктуру українських міст. Було вбито людей. Але це не той шлях, завдяки якому Росія зможе колись перемогти у цій війні", - переконаний Рютте.

Він вважає жахливою реальність українців, які живуть під обстрілами у Києві та інших містах.

США політично роблять усе можливе для надання антибалістичних засобів ППО Україні

Як запевнив Рютте, США продовжують доставляти в Україну "критично важливе обладнання", у тому числі перехоплювачі через програму PURL. Бо європейські союзники і Канада виділяють коти на це.

"З політичної точки зору, я вас можу запевнити, що Сполучені Штати роблять усе можливе, аби виконувати зобов’язання в межах PURL. І вони це роблять. Зараз у момент, коли ми розмовляємо, постачання через PURL, у тому числі перехоплювачі, відбуваються до України", - сказав Рютте.

Також він додав, що з практичної точки зору існує дефіцит у наявності перехоплювачів в країнах НАТО.

"І саме тому ми повинні подбати, аби більше виробляти", - сказав Рютте.

Успіхи ЗСУ на фронті

При цьому, за його словами, ініціатор війни Володимир Путін наразі є у сильному відчаї, адже українські захисники "доволі добре справляються на полі бою".

"Звісно, це жахливі новини для усіх причетних російських сімей. Путін готовий прийняти те, що на полі бою гинуть до 35 тисяч його військових, переважно чоловіків в уніформі. І це жахливі новини для сімей. Але воєнної з точки зору, важливої для України, ви маєте успіх. Ви завдаєте ударів по російській економіці. Ви б’єте глибоко в тил Росії, коли йдеться про енергетичну інфраструктуру, про критично важливий оборонний потенціал Росії. І на полі бою ви здатні унеможливлювати великі просування Росії", - наголосив Рютте.

На його переконання, зараз ситуація на полі бою більш-менше схожа на глухий кут.

Ракети-перехоплювачі для України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Україна пропонує міжнародним партнерам, які мають ракети PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot, терміново здійснити обмін. Пропозиція передбачає надання Києву цих ракет із запасів вже зараз, а згодом – замістити їх за рахунок майбутніх поставок, законтрактованих Україною на 2027 рік.

Президент України Володимир Зеленський відзначав, що недостатні постачання ракет-перехоплювачів заохочують Росію завдавати ударів балістикою по Україні.

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