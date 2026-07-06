Ціни можуть злетіти за тиждень: експерт спрогнозував, як атаки на АЗС вдарять по гаманцях

Знищення автозаправних станцій може спровокувати дефіцит пального, прискорити інфляцію та підвищити вартість продуктів.

Російські удари по мережах автозаправних станцій можуть мати наслідки не лише для паливного ринку, а й для всієї економіки України. Через можливий дефіцит пального здорожчає логістика, що швидко позначиться на вартості продуктів.

Про це УНІАН розповів головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, російські атаки на автозаправні станції можуть спричинити зростання цін на пальне через скорочення його пропозиції.

"Мало того, що пальне буде складніше знайти, так ще й вартість буде більшою. Частково збільшення вартості пального призводить до інфляції. Оскільки для перевезення всіх продуктів так чи інакше потрібні автівки. І якщо зростає ціна пального, то вона переноситься на кінцевого покупця", - сказав Ус.

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Експерт наголосив, що наслідки для споживачів можуть проявитися дуже швидко. Зокрема, найпершою подорожчання відчує харчова галузь, особливо у віддалених населених пунктах, куди доставка товарів потребує більше часу та витрат на пальне.

"Думаю, що ціни почнуть зростати максимум через тиждень. Можливо, навіть раніше. Бізнес оперативно прораховує та реагує на зростання витрат. Щойно збільшується вартість пального, вони одразу будуть прагнути якнайшвидше врахувати додаткові витрати у кінцевій ціні", - відмітив експерт.

При цьому він зазначив, що точні прогнози робити складно, адже багато залежатиме від інтенсивності атак та їхнього впливу на інфраструктуру.

"Якщо пальне зросте, скажімо так, на 20%, то, можливо, ціни також можуть зрости десь на 22-23%, щоб був також певний лаг для підприємців. Це приблизні оцінки", - відмітив Ус.

Крім того, він підкреслив, що якщо Росія продовжить системно атакувати українські мережі АЗС, це може позначитися не лише на цінах, а й на темпах розвитку економіки держави.

"З лагом в тиждень це буде впливати на ціноутворення в державі. Це буде розганяти інфляцію. А інфляція - це один з основних параметрів будь-якої економіки країни", - додав Ус.

Російські удари по АЗС - останні новини

Як писав УНІАН, 17 червня ворог знищив усі АЗС у Тростянці. Тоді міський голова міста повідомив, що місто пережило важку ніч, бо російські окупанти здійснили масований удар по Тростянцю.

Нещодавно радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) заявляв, що Росія планує знищити всі прифронтові АЗС в Україні.

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що найближчим часом росіяни збираються атакувати автозаправні станції у Сумській та кількох інших областях. Через це мешканців закликають не перебувати на АЗС та поблизу них без нагальної потреби.

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