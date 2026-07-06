Telegram зробив розширений редактор повідомлень платною функцією

Завдяки цій функції користувачі зможуть створювати повідомлення із заголовками, цитатами та таблицями.

Telegram почав тестувати розширений текстовий редактор із підтримкою Markdown-розмітки. Цю функцію виявили користувачі бета-версії месенджера.

Розширений редактор дозволяє створювати повідомлення майже як повноцінний документ. У ньому доступні заголовки, цитати, код, формули, марковані та нумеровані списки, а також блоки тексту, що згортаються. Схожий механізм уже використовується для ШІ-редактора в Telegram.

Окрім текстового вмісту, такі повідомлення підтримують додавання зображень, аудіо, геолокації та емодзі з колекції Telegram Premium.

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У тестовій версії месенджера всі користувачі можуть відкрити редактор, однак для надсилання повідомлення з форматуванням потрібна підписка Premium. Функція стане доступною в найближчих оновленнях.

Розширений редактор стане ще одним інструментом, який буде доступний лише підписникам Telegram Premium – разом із збільшеними лімітами на завантаження, ексклюзивними стікерами, відсутністю реклами та розшифруванням голосових і відеоповідомлень у текст одним натисканням.

Раніше в Telegram з’явилися "ключі" доступу та можливість додавати музику до профілю. А WhatsApp після 17 років додав нікнейми та можливість приховати номер телефону.

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