Telegram зробив розширений редактор повідомлень платною функцією

Telegram почав тестувати розширений текстовий редактор із підтримкою Markdown-розмітки. Цю функцію виявили користувачі бета-версії месенджера.
Розширений редактор дозволяє створювати повідомлення майже як повноцінний документ. У ньому доступні заголовки, цитати, код, формули, марковані та нумеровані списки, а також блоки тексту, що згортаються. Схожий механізм уже використовується для ШІ-редактора в Telegram.
Окрім текстового вмісту, такі повідомлення підтримують додавання зображень, аудіо, геолокації та емодзі з колекції Telegram Premium.
У тестовій версії месенджера всі користувачі можуть відкрити редактор, однак для надсилання повідомлення з форматуванням потрібна підписка Premium. Функція стане доступною в найближчих оновленнях.
Розширений редактор стане ще одним інструментом, який буде доступний лише підписникам Telegram Premium – разом із збільшеними лімітами на завантаження, ексклюзивними стікерами, відсутністю реклами та розшифруванням голосових і відеоповідомлень у текст одним натисканням.
Раніше в Telegram з’явилися "ключі" доступу та можливість додавати музику до профілю. А WhatsApp після 17 років додав нікнейми та можливість приховати номер телефону.