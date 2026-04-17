КНДР виробляє свої балістичні ракети KN-23 за технологією 50-річної давності, – BI

Зокрема ця ракета має двигун, на 50% більший за російські аналоги, втім дальність її польоту аналогічна.

Північнокорейські ракети KN-23 та KN-24, які РФ використовує для атак по Україні, були створені за методами 50-річної давності. Про це пише Business Insider з посиланням на Міноборони України.

Зазначається, що для аналізу взяли ракети KN-23 та KN-24, які РФ запускала по Україні на початку 2024 року. Зокрема звіт показав, що хоч ці ракети й мають схожість з російськими аналогами, однак вони використовують менш енергоефективне паливо та двигуни, які були на 50% більшими й літали на ту ж дальність.

Також відзначається якість пайки на цих ракетах та наконечники ракет, які були покриті графітом. Зазначається, що це "відносно дешеве рішення" для захисту від тепла під час польоту.

Видання нагадує, що КНДР вперше представила свою ракету KN-23 під час військового параду у 2018 році. І її частково порівнюють з російською балістичною ракетою малої дальності "Іскандер-М". Тоді як вже за рік було представлено ракету KN-24, яка має деякі подібності до тактичної балістичної ракети ATACMS американського виробництва.

Також відзначається, що у північнокорейських ракетах знайшли "цивільні компоненти від провідних брендів", що може свідчити про те, що КНДР намагається обійти санкції. Зокрема, видання нагадує заяву українського ГУР у 2024 році щодо того, що в знайдених північнокорейських ракетах були знайдені компоненти з компаній з Китаю, Японії, Швейцарії, Великої Британії та США.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що КНДР випробовує бомбу, яка націлена проти енергетичної інфраструктури. Зокрема ця зброя замість вибухівки використовує електромагнітну енергію.

Як зазначив британський аналітик Джон Геммінгс, участь військ КНДР у війні проти України на Курщині, попри величезні втрати, стала одним з ключових факторів трансформації і модернізації Корейської народної армії. За його словами, бойовий досвід, отриманий на фронті, а також технологічна співпраця з Росією вже запускають системні зміни в доктрині, озброєнні та оборонно-промисловій базі Пхеньяна.

