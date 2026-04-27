Кім Чен Ин зізнався, чи КНДР і надалі підтримуватиме Росію

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна й надалі підтримуватиме політику Росії та обговорюватиме зміцнення військових зв'язків з Москвою.

Про це повідомляє Reuters, російська делегація, до якої входив міністр оборони Андрій Бєлоусов, взяла участь у церемонії завершення меморіалу на честь північнокорейських солдатів, загиблих під час боїв у Курській області, де українські війська здійснили вторгнення у 2024 році, повідомило ЦТАК.

Кім у промові, присвяченій завершенню будівництва меморіалу, заявив, що північнокорейські війська, які воюють разом із російськими силами, "знищили агресорів", додавши, що це зірвало те, що він описав як "гегемонічні амбіції та військовий авантюризм США та Заходу".

"Уряд Північної Кореї й надалі повністю підтримуватиме політику Росії щодо захисту її суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки", - заявив лідер КНДР.

Зазначається, що Кім обговорював із Бєлоусовим міжнародну та регіональну політичну ситуацію, а також низку питань, спрямованих на подальший розвиток військової та політичної співпраці між Північною Кореєю та Росією.

За оцінками південнокорейської розвідки, в обмін на відправку військ і боєприпасів Пхеньян отримав економічну та військову технологічну допомогу від Росії.

Відносини РФ та КНДР

Як повідомляв УНІАН, російський уряд бачить у суспільному устрої Північної Кореї багато привабливого і працює над тим, щоб сприяти теплим почуттям до Північної Кореї серед російського народу.

Своєю чергою Пхеньян, який дуже потребує союзників та нових джерел допомоги, торгівлі та військових технологій, надав вирішальну підтримку Москві у війні, відправивши воювати тисячі солдатів. Також КНДР відправляє до Росії робітників, поки РФ втрачає чоловіків працездатного віку через війну та еміграцію.

Професор Корейського університету в Сеулі Федір Тертицький наголосив, що для Росії головна цінність Північної Кореї полягає в боєприпасах, які та постачає російській армії.

На фоні цього РФ будує культурні зв'язки та зміцнює партнерство, сприяє виставкам північнокорейського мистецтва, туризму до цієї відлюдницької країни та академічним обмінам, і все це спрямовано на те, щоб представити КНДР у позитивному світлі. Зокрема, популярні виконавці відвідують КНДР з концертами. У Москві при цьому відкриваються ресторани з корейською кухнею та антуражем.

До КНДР відправляють навіть українських дітей з окупованих територій.

