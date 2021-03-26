Він сподівається, що парламент найближчим часом ухвалить у другому читанні законопроект про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

Корпоратизація "Укроборонпрому" дозволить створити в Україні сучасний оборонний холдинг.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

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"Корпоратизація "Укроборонпрому" і підприємств концерну дозволить створити на 100% сучасний оборонний холдинг, який принципово відрізнятиметься від нинішньої моделі управління. Для нас це надзвичайно важливо для трансферу технологій, для доступу до міжнародних фінансових ринків і для створення спільних проектів і програм з нашими міжнародними партнерами", - сказав він.

Також він сподівається, що парламент найближчим часом ухвалить у другому читанні законопроект №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який відкриє для оборонно-промислового комплексу нові можливості.

"Ми очікуємо, що правки не будуть токсичними, що законопроект збереже ту ціннісну рамку, яка закладалася з самого початку. Ця ціннісна рамка це, в першу чергу, сучасна система корпоративного управління державним оборонним комплексом", - сказав він.

За його словами, цей закон стане відмінним запобіжником від корупційних ризиків і прямого політичного впливу.

Що цьому передувало

29 січня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію Державного концерну "Укроборонпром".

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Автор: Дмитро Шварц