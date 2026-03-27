Заявка на 'революцію': Росія створила принципово новий FPV-дрон із кільцевою схемою (фото)

Російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" представив новітній баражуючий боєприпас "Князь Володимир Святославович" (КВС) з оригінальною кільцевою конструкцією. Про це повідомляє "Мілітарний".

За словами фахівців порталу, його корисне навантаження є порівнянним із дроном "Князь Вандал Новгородский". Тобто маса бойової частини, ймовірно, сягає 3 кг.

Головною особливістю дрона є кільцева схема крила: кінці консолей поєднані між собою, що усуває класичні закінцівки.

Як пише "Мілітарний", така схема дозволяє знизити інтенсивність кінцевих вихорів і тим самим покращити аеродинамічну ефективність. Передбачається, що дальністю КВС становитиме понад 50 км.

Додаткова підйомна сила виникає завдяки спрямуванню повітряного потоку вниз під час проходження через замкнений контур крила.

Водночас зрив потоку відбувається тоді, коли зі зростанням кута атаки повітря перестає плавно обтікати верхню поверхню. У цьому разі підйомна сила різко зменшується, що може спричинити втрату керованості апарата.

Як повідомляється, дрон вже пройшов бойове випробування на фронтах російсько-української війни. Повноцінний перехід до великих поставок є питанням найближчого часу. Контракт з Міністерством оборони РФ, як очікується, буде укладено вже незабаром.

Передбачається, що "Князь Володимир Святославович" зможе працювати в парі з оптоволоконним FPV-дроном "Князь Вандал Новгородський", який набув широкого поширення у підрозділах окупаційних сил.

Раніше стало відомо, що російські військові тестують ракету-дрон "Герань-5", здатну розвивати швидкість 500–600 км/год. Таким чином, росіяни роблять все можливе, аби українські дрони-перехоплювачі були неефективними (вони мають суттєві обмеження по швидкості цілей).

Повідомлялося також, що Росія недоотримує з Ірану необхідні компоненти для будівництва нових партій ударних дронів типу "Шахед". Українські удари по російських підприємствах із виробництва дронів також впливають на те, що Москві наразі складно здійснювати масштабні атаки.

