F-16 проти 'Шахедів': FT підрахував витрати країн Перської затоки

Навіть для багатих країн Перської затоки економічна доцільність війни з використанням безпілотників є складним завданням.

По всій Перській затоці застосовувалися сучасні винищувачі для боротьби, для якої вони не були призначені: хвилі повільних і низьколітаючих безпілотників, що запускаються Іраном.

Як пише Financial Times (FT), винищувачі стали основним засобом перехоплення безпілотників для країн Перської затоки, але, незважаючи на їх високу ефективність, така протиповітряна оборона обходиться дорого як у фінансовому плані, так і для пілотів та літаків.

Справа в ціні

Видання зазначило, що країни Перської затоки зіткнулися з серйозною проблемою: іранські безпілотники дешеві, але використання винищувачів для їх знищення обходиться надзвичайно дорого.

Основний іранський ударний дрон "Шахед" коштує $20–$50 тис., згідно з даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Але утримання одного винищувача F-16 у повітрі обходиться більш ніж у $25 тис. на годину.

Зброя, яку використовують винищувачі для знищення безпілотників, також може бути дорогою. Вони перехоплюють "Шахеди" ракетами класу "повітря-повітря" AIM-9X Sidewinder, вартість якої для американських військових становить близько $485 000 за штуку, та AIM-120 AMRAAM, вартість якої перевищує 1 мільйон доларів.

Навіть для багатих країн Перської затоки та їхніх щедро фінансуваних армій економічна доцільність війни з безпілотниками є складним завданням.

"Очевидно, що це дуже невигідне співвідношення витрат для перехоплення дешевої загрози. Ми знаємо, яким має бути це співвідношення: як сторона, що обороняється, ви повинні використовувати дешевші ресурси", – прокоментував Семюел Бендетт із Центру військово-морського аналізу, додавши, що винищувачі в ідеалі повинні використовуватися як резерв для дешевших варіантів.

Іран запустив понад 3000 безпілотників з 28 лютого, більшість із них по цілях у Перській затоці. Більшість із них було перехоплено.

ОАЕ, які взяли на себе основний удар і яким допомагають французькі та британські винищувачі, заявляють, що знищили понад 1600 безпілотників. Але деяким вдалося прорватися і вразити військові бази, енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Які ще є проблеми

FT зазначив, що вартість – не єдина причина для занепокоєння з приводу надмірної залежності від винищувачів у захисті від безпілотників.

"Підтримка такого оперативного темпу – виснажливе завдання для військово-повітряних сил. Можна використовувати ці літаки на повну потужність, але в якийсь момент вони почнуть частіше виходити з ладу і потребуватимуть значного технічного обслуговування", – зазначив Келлі Грієко з Центру Стімсона.

Навіть для найсучасніших винищувачів збивати безпілотники може бути складним завданням. Shahed-136 літає приблизно на одну п'яту середньої крейсерської швидкості F-35, що дозволяє менш досвідченим пілотам легко промахнутися.

Схоже, що іранські безпілотники застали зненацька збройні сили країн Перської затоки. "Очевидно, що вони надавали пріоритет загрозі балістичних ракет і не сприймали серйозно загрози меншого масштабу", – висловив думку Грієко.

Це важливо, тому що безпілотники набагато менші, повільніші і літають значно нижче, ніж балістичні ракети. Радари повинні бути спеціально відкалібровані, щоб виявляти їх.

Видання також зазначило, що країни Перської затоки покладаються на винищувачі, щоб зберегти запаси наземних перехоплювачів, включаючи цінні американські ракети Patriot, вартість яких становить майже $4 млн. "Ці ракети запускаються проти безпілотників тільки тоді, коли всі інші заходи зазнають невдачі", – написало видання.

Досвід України

Журналісти наголосили, що військові країн Перської затоки звернулися за порадою до України, яка після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році стала світовим лідером в ефективній протидії "Шахедам".

США заявили, що відправили на Близький Схід 10 тис. розроблених в Україні безпілотників-перехоплювачів. Україна також направила до країн Перської затоки консультативну групу з питань протидії загрозі безпілотників.

Крім цього, як і Україна, сили Перської затоки використовують вертольоти, які діють на швидкостях і висотах, аналогічних безпілотникам, і можуть збивати їх ракетами малої дальності або бортовим озброєнням.

"Ударні вертольоти ОАЕ довели свою ефективність у цьому завданні. Але у армій регіону таких вертольотів менше, ніж винищувачів, і кожен з них може покривати меншу площу", - вказало на недолік видання.

Зенітна зброя, яку широко використовує Україна проти "Шахедів", також перебуває в дефіциті в Перській затоці.

Том Карако з Центру стратегічних і міжнародних досліджень вважає, що успіх зусиль зі зменшення запасів "Шахедів" у Ірану та його здатності запускати їх буде набагато вирішальнішим фактором, ніж методи, які сусіди Ірану використовують для захисту від них.

"Все зводиться до того, як швидко ви зможете зупинити запуски. Не можна сидіти склавши руки і нескінченно грати в догонялки".

Ситуація на Близькому Сході

Фахівці із закупівель озброєння з Близького Сходу перебувають в Україні, а не в США, незважаючи на те, що глава Білого дому заявляв, нібито ніхто не потребує допомоги України, сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап.

А 17 березня Reuters писав, що спочатку країни Перської затоки не просили США починати війну з Іраном, але тепер закликали Вашингтон не зупинятися. Зміна позиції регіональних лідерів пов'язана з тим, як Іран відповів на американо-ізраїльські удари. Справа в тому, що тепер країни Перської затоки побоюються, що якщо у Ірану буде багато зброї, то він зможе постійно загрожувати енергетичним ресурсам регіону.

