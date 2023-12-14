Прем'єр Нідерландів працюватиме наполегливо, аби добитися одностайного рішення про започаткування переговорів про вступ України.

Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте вважає, що на вступ України до Європейського Союзу знадобиться багато років, якщо рішення про переговори стосовно набуття Україною членства буде схвалене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав журналістам перед початком саміту лідерів Євросоюзу (засідання Європейської Ради) у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали, чи дійсно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається заблокувати початок переговорів з Україною.

Відео дня

"Ми побачимо. Я розмовляв з ним по телефону на цих вихідних. Ми продовжуємо нашу розмову. Треба з'ясувати, як далеко ми можемо дійти. Я думаю, що це має вирішальне значення, що сьогодні у нас буде позитивне рішення щодо наступних кроків для України у перемовинах про вступ. У будь-якому випадку, мине багато років, перш ніж відбудеться приєднання", - наголосив Рютте.

Водночас, прем'єр Нідерландів зазначив, що наразі йдеться про наступний крок - про відкриття переговорів про вступ, бо Україна працювала надзвичайно наполегливо, аби цей наступний крок відбувся під час війни.

Він сказав, що українці також воюють за європейців, і війна стосується європейських цінностей і колективної безпеки.

Крім того, на його переконання, дуже важливо ухвалити рішення про виділення 50 млрд євро для України на чотирирічний період.

Рютте запевнив, що наполегливо працюватиме, аби добитися консенсусу серед інших лідерів ЄС у питанні наступних кроків щодо розширення і схвалення 50 млрд для України.

Він нагадав, що раніше в Євросоюзі завжди вдавалося ухвалювати рішення на принципах одностайності, у тому числі за участі угорського прем'єра Віктора Орбана. "Я абсолютно сподіваюсь, і наполегливо працюватиму з моїми колегами... аби дійти туди", - сказав Рютте.

Засідання Європейської Ради

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочинається дводенне засідання Європейської Ради за участі голів держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не виконала умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Вас також можуть зацікавити новини: