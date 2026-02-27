Зеленський заявив, що із задоволенням прийняв би ядерну зброю від союзників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але не було таких пропозицій. Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.
"Я б із задоволенням (прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції - УНІАН), але таких пропозицій не надходило. Але із задоволенням. Росіяни повинні знати, що якби хтось захотів…. Але цього не відбувається", - сказав він.
Заяви про ядерну зброю для України
Як повідомляв УНІАН, російська розвідка заявила, що нібито Велика Британія і Франція активно працюють над наданням Україні ядерної зброї та засобів її доставки, а також планують замаскувати передачу цієї зброї під нібито власну розробку України.
Зеленський відреагував на безпідставні звинувачення з боку російської влади. Він підкреслив, що зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вона починає шукати ядерну зброю на території України.
При цьому, президент пов'язав таку російську риторику і з підготовкою до трьохсторонніх зустрічей в Женеві, і з політичним тиском.
Разом з тим, як вважає президент, раніше у засобах масової інформації були матеріали щодо можливості створення "ядерної парасольки" в Європі.