В України з'явиться спецпредставник по роботі з білоруською діаспорою, - Зеленський

Готується посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі.

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі та призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської діаспори в Європі.

"Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі і не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні і в спілкуванні зі спільнотами тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

У з'вязку з цим, як зазначив Зеленський, будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

"Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі", - розповів Зеленський.

Як Росія використовує Білорусь у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, Україна змогла зруйнувати сучасну систему зв'язку, яка допомагала російським "Шахедам" залітати на північ України з Білорусі.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що це позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України. Водночас, він не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та як вона була організована.

Радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов сказав, що у Білорусі було виявлено кілька точок, які обслуговували "Шахеди" в різних частинах нашої країни. Одна точка досягала сигналом аж до Києва, і розвідувальні БпЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки "Шахедів" на західні області України.

