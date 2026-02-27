Ще одна європейська країна заборонить соцмережі для дітей, щоб не тупіли, - Bloomberg

Закон про заборону набуде чинності на початку 2027 року.

Уряд Польщі готує законопроєкт, який заборонить дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами.

Як пише Bloomberg, документ передбачає штрафи для платформ соціальних мереж, якщо їхні послуги залишатимуться доступними для дітей молодшого віку, а також зобов’яжуть їх перевіряти вік своїх користувачів.

"Ми бачимо психічне здоров’я дітей та молоді, ми бачимо зниження їхньої інтелектуальної компетентності", - сказала міністр освіти Барбара Новацька, коментуючи ініціативу.

Відео дня

Розмір штрафів, які компанії повинні будуть сплачувати за порушення, все ще обговорюється. Міністерка очікує, що закон набуде чинності на початку 2027 року.

Новацька уточнила, що не розглядає законопроект з точки зору геополітики. "есно кажучи, хто є власником тієї чи іншої платформи, це абсолютно другорядно", – сказала вона.

Також міністр наголосила, що такі дії уряду необхідні, оскільки платформи "не дотримуються власних правил" і не перевіряють вік користувачів:

"Нам потрібно вживати превентивних заходів, а не гадати, чи поставиться до цього та чи інша країна певним чином. Захист дітей відповідає інтересам кожної країни".

Заборона соцмереж для дітей

Як повідомляв УНІАН, глобальний тренд на обмеження доступу до соціальних мереж для дітей та підлітків набирає обертів.

Так, наприкінці січня Франція слідом за Данією підтримала заборону соцмереж для підлітків до 15 років. Ініціатива вже отримала схвалення президента Еммануеля Макрона.

Французька влада пояснює ініціативу зростаючим обсягом доказів негативного впливу онлайн-контенту на психічне здоров'я дітей, всупереч тому, що корпорації заявляють про використання захисних механізмів. Автори законопроєкту сподіваються, що він набуде чинності вже з 1 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: