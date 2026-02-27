Найбільший металургійний комбінат зупиняє свій завод в Україні

Головною причиною зупинки виробництва стала енергетична криза.

Найбільший меткомбінат України АрселорМіттал Кривий Ріг оголосив про припинення виробничої діяльності своєї дочірньої компанії – ТОВ "Ливарно-механічний завод". ЛМЗ є допоміжним підрозділом основного виробництва.

Як йдеться в повідомленні компанії, рішення про припинення виробничої діяльності заводу набирає чинності через три місяці.

У компанії зазначили, що закриття ЛМЗ зумовлене економічними причинами – виробництво сталі стало невигідним. Так, з початку війни вартість електроенергії для промисловості зросла майже втричі.

Відео дня

У той же час компанія доповідає про погіршення показників у січні 2026 року через брак електроенергії в порівнянні з листопадом:

по виробництву чавуну – на 30%;

по виробництву сталі – на 40%;

по виробництву прокату – до 60%.

Кількість скорочень робочих місць на ЛМЗ та пов’язаних виробництвах перевищить 2400. В АрселорМіттал Кривий Ріг обіцяють працевлаштувати звільнених з можливістю перенавчання за рахунок роботодавця.

АрселорМіттал Кривий Ріг є найбільшим іноземним бізнесом в Україні, а також найбільшим гірничо-металургійним підприємством країни. Комбінат охоплює повний виробничий цикл: від видобутку залізної руди до виробництва чавуну, сталі, прокату та коксу.

АрселорМіттал Кривий Ріг входить до структури міжнародної корпорації ArcelorMittal, яка є найбільшим світовим виробником сталі. ArcelorMittal належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу. До продажу у 2005 році підприємство називалося "Криворіжсталь".

Компанії, що згортають діяльність в Україні

Напередодні стало відомо, що Україну залишає світовий бренд спортивного одягу Reebok. Останні два магазини компанії, що працювали в Києві, закриють навесні.

Компанія Inditex більше не буде представлена у двох ТРЦ Дніпра. Їй належать такі бренди, як Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti.

Вас також можуть зацікавити новини: