У Франції розглядають можливість змусити туристів, які через "ризиковану поведінку" потрапляють у біду в горах, оплачувати власну рятувальну операцію. Як пише The Independent, з такою рекомендацією виступила фінансова наглядова інституція країни – Cour des Comptes.

У межах перевірки аудитори запропонували "краще оцінювати ефективність і витрати гірського порятунку". За їхніми даними, у 2024 році 17% врятованих у французьких горах становили іноземці.

У Cour des Comptes зазначили, що в низці країн – зокрема в Австрії, Німеччині та Швейцарії – іноземним туристам після рятувальних операцій часто виставляють рахунки. Відповідно до нових пропозицій, у Франції оплачувати допомогу можуть зобов’язати не лише іноземців, а й самих французів, якщо буде доведено, що вони порушили правила безпеки.

Наразі у Франції гірські рятувальні служби здебільшого фінансуються державою. Винятком є окремі гірськолижні курорти, де витрати можуть покриватися інакше.

Аудитори також закликали "чіткіше визначити умови використання гелікоптерів" та переглянути нормативну базу, щоб у разі потреби дозволити виставлення рахунків і запровадити дієвіші санкції за безрозсудну поведінку та зловживання службами порятунку.

За оцінками аудиторів, одна рятувальна операція із залученням гелікоптера у 2024 році коштувала близько 10 780 євро. Загальні витрати на гірський порятунок сягнули майже 107 млн євро – це на 55% більше, ніж у 2012 році.

Таке зростання витрат і стало одним із аргументів на користь перегляду чинної моделі фінансування.

Втім, багато представників галузі виступають за збереження нинішньої системи, коли витрати покриває держава.

Голова профспілки гірських гідів SIM Яннік Валленсан у коментарі The Times поставив під сумнів доцільність змін: "Чому любителів гірського спорту мають трактувати інакше, ніж людей, які потрапляють у ДТП? Чому ставити під сумнів принцип безкоштовного гірського порятунку, якщо утоплень значно більше? А як щодо хвороб, спричинених курінням? Курців же не змушують страхуватися, щоб продовжувати курити".

Він також наголосив, що в гори їдуть не лише представники "еліти", а звичайні відпочивальники з усієї країни. За його словами, гірський порятунок обходиться кожному французу приблизно в 1,5 євро на рік.

Рятувальна операція у США

Нагадаємо, у Каліфорнії (США) шістьох лижників вдалося знайти після того, як група з 16 осіб зникла вранці на тлі потужних снігопадів. Йшлося, що про лавини в горах Сьєрра-Невада, перекриття прибережних доріг і підтоплення в Лос-Анджелесі. Група перебувала в районі Касл-Пік, де зафіксували сходження лавини. За даними офісу шерифа округу Невада, ще десять людей вважалися зниклими. Серед них були 12 клієнтів та 4 гіди.

