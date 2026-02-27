Нафтопровід "Дружба", за даними журналістів, використовувався для експорту не лише російської нафти.

Нафтопровід "Дружба" використовувався для експорту не лише російської, а і української нафти, і його тривалий простій може призвести до зупинки видобутку нафти Україною, повідомляє Reuters з посиланням на представників галузі.

Видання пояснює, що Україна раніше мала можливість переробляти власну та імпортовану нафту на Кременчуцькому НПЗ потужність якого становить 19 мільйонів тонн на рік, а також на кількох менших заводах. За словами джерела журналістів, через "знищення останніх нафтопереробних потужностей України в середині 2025 року, Україна була змушена експортувати нафту, і "Дружба" була єдиним маршрутом".

Інше джерело журналістів додало, що до російського удару 27 січня по нафтопроводу "Дружба" Україна щомісяця закачувала в трубопровід близько 40 000 тонн нафти. Ще один співрозмовник Reuters уточнює, що Україна впродовж кількох місяців напередодні російської атаки закачувала нафту в трубопровід у Бродах, який, як відомо, є частиною нафтопроводу "Дружба", для експорту у ЄС.

Reuters зазначає, що нафта, що постачається трубопроводом, переробляється на нафтопереробних заводах угорської транснаціональної нафтової компанії MOL.

Видання наголошує, що припинення експорту позбавляє Україну джерела експортних доходів і фінансування, необхідного для зменшення дефіциту бюджету.

"За словами представників галузі, якщо така ситуація триватиме, це може змусити Україну зупинити видобуток нафти.

Ситуація з постачанням нафти нафтопроводом "Дружба"

Як повідомляв УНІАН, про призупинення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" через російську атаку було оголошено 12 лютого.

Втім, Угорщина та Словаччина звинувачують у припиненні транзиту Україну, і реалізовують, за їх словами, заходи у відповідь. 18 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив про припинення експорту дизелю в Україну. Цього ж дня про аналогічний крок заявив і прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

23 лютого Фіцо повідомив про призупинення аварійних постачань електроенергії та погрожував припинити і комерційний експорт "кіловатів".

Однак, експорт електроенергії як зі Словаччини, так і Угорщини триває.

