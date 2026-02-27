Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу України в ЄС, - Кос

За її словами, задача ЄС - переконатися, що Україна чітко розуміє, що треба зробити за кожним з критеріїв вступу.

Комісарка Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Марта Кос заявила, що ні ЄС, ні Україні не потрібен прем’єр-міністр Угорщини, щоб називати вимоги вступу нашої країни до Союзу. Про це вона розповіла в інтервʼю "Європейській правді".

"Я б не говорила про "гібридні" переговори. По-перше, вони не гібридні, вони справжні. А по-друге, це ж насправді не переговори, а схвалення Україною норм ЄС. Можу запевнити за досвідом вступу Словенії до ЄС: у вас не буде переговорів, як би так змінити європейські закони під вас. Ні, ви або схвалюєте все, або ви не член ЄС. Хоча ми дійсно називаємо цей процес "переговорами", - сказала вона.

За словами Кос, з Україною було запущено так званий "фронтлоудинг" (переговори про вступ в обхід Орбана):

"Його ідея у тому, що нам не потрібен Орбан, щоб сказати вам, якими є вимоги для вступу в ЄС. І вам теж не потрібен Орбан для цього. Саме це ми робимо. Після запуску цього формату ми провели роз'яснювальні зустрічі з Україною, на яких пройшлися по всіх критеріях для кластерів, які вже в роботі. Наша задача була – переконатися, що Україна чітко розуміє, що треба зробити за кожним з критеріїв".

Орбан перешкоджає вступу України в ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на 20-й пакет санкцій проти Москви, а також на кредит Києву в розмірі 90 мільярдів євро.

Орбан вимагає, щоб Україна відновила постачання нафти трубопроводом, який, за заявою Києва, був пошкоджений в результаті російської атаки. І хоча офіційні особи ЄС сподіваються, що обіцянка відремонтувати трубопровід переконає Орбана зняти вето на кредит, джерела, знайомі з ходом дискусій, заявили, що Будапешт може продовжувати блокувати санкції до тих пір, поки не буде схвалена його заявка на оборонну позику.

Раніше Орбан також заявив, що прагнення України до членства в Євросоюзі наразі не має шансів на підтримку в Угорщині. Він переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС. Орбан також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.

