Цей крок Кремля навряд чи віщує будь-яку ескалацію з боку Росії.

Передача російської тактичної ядерної зброї Білорусі є частиною довготривалих зусиль Москви щодо зміцнення фактичного військового контролю над Мінськом.

Як висловивилися в Інституті вивчення війни, цей крок Кремля навряд чи віщує будь-яку ескалацію з боку Росії.

Своєю чергою, моніторингова спільнота "Беларускі Гаюн" поки не фіксувала переміщення ТЯЗ В Білорусь. Відзначається, що в своїй заяві про розміщення ядерної зброї в Білорусі Путін не уточнив тип боєприпасів.

Дослідники припускають, що або у Лукашенка відсутня повна інформація про контроль над процесом розміщення ТЯЗ, або це узгоджена дезінформаційна кампанія, наприклад, для створення політичного тиску напередодні саміту НАТО у Вільнюсі і контрнаступу ЗСУ, що вже почався.

Раніше ж РФ анонсувалася передача боєприпасів для застосування штурмовиками Су-25 і ОТРК "Іскандер". Ймовірним же способом доставки називався залізничний транспорт.

ТЯЗ у Білорусі - головне

Напередодні Путін заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок до Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

Путін також додав, що до кінця 2023 року російські сили розмістять всі заплановані поставки тактичних ядерних боєголовок в Білорусі.

Про передачу Білорусі одного потенційного носія ядерної зброї ОТРК "Іскандер" Путін звітував ще в березні 2023 року. Тоді він стверджував, що 1 липня закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі.

"Іскандери" були предметом торгів під час переговорів Лукашенка і Путіна. Російський президент тисне на свого друга-диктатора, щоб той теж втрутився своєю армією в російсько-українську війну.

Чутки про нібито передачу Білорусі російської ядерної зброї "розв'язали руки" Лукашенку - і він став уже відкрито погрожувати ядерною ескалацією невстановленому потенційному "агресору".

У своїх виступах білоруський диктатор неодноразово давав знати, що Росії в переліку "потенційних агресорів" немає, водночас робив неоднозначні випади у бік країн Балтії, Польщі та України.

Вас також можуть зацікавити новини: