Вже більше року на війні в Україні активно використовуються літаючі безпілотники. Вони зломили колишню могутність мінометів і артилерії. ЗСУ також успішно застосовують морські безпілотники.
Як пише експерт BILD за аналізом відкритих даних Юліан Рьопке, останнім часом Україна все частіше використовує і сухопутних роботів для виконання різних бойових завдань.
Безпілотні протимінні трали на дистанційному управлінні прорубують проломи в російських мінних полях. Інші машини-роботи тягнуть за собою шланг, який провокує спрацьовування мінних детонаторів.
Одночасно ЗСУ використовують наземні дрони для мінування власних рубежів. Невеликий робот на гусеничному ходу укладає радянські міни ТМ-62.
Нещодавно ЗСУ випробували під Бахмутом невеликий бойовий наземний дрон "Броненосець". Це американський кулемет М2, встановлений на колісній платформі з дистанційним управлінням.
Також використовуються і наземні дрони-камікадзе. Нещодавно один з них проник на 4 км вглиб позицій ЗС РФ поблизу Авдіївки і вибухнув під залізничним мостом.
"Використання наземних безпілотників-камікадзе - явище абсолютно нове. Так вони можуть проникнути вглиб ворожої території, вибухнути і ліквідувати позицію. Захист солдатів - не менш важлива місія роботів. Все більш широке використання літаючих і наземних безпілотників на Україні показує, як може виглядати поле бій в майбутньому", - відзначає аналітик.
Використання дронів у війні проти РФ
Російські системи протиповітряної оборони виявилися менш ефективними проти невеликих дешевих безпілотників ВСУ. Ці "пташки" дуже ефективні, адже їх важко виявити.
Як повідомив аналітик і експерт з безпілотних і роботизованих військових систем Семюель Бендетт в коментарі Business Insider, розхвалена Російська протиповітряна оборона не може впоратися з примітивними дронами України.