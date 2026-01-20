У Києві представили британцям найновішу версію українського дрона-перехоплювача Octopus

У листопаді було підписано ліцензійну угоду щодо Octopus, яка відкрила шлях до його виробництва у Великій Британії.

У Києві відбулася демонстрація найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus британській делегації на чолі із заступником премʼєр-міністра Великої Британії Девідом Ламмі.

Як повідомляє Міністерство оборони України, під час заходу українська сторона наголосила на високій потребі у перехоплювачах для закриття неба над Україною.

У МОУ нагадали, що дрон Octopus був розроблений у Збройних силах України та оснащений системою керування на основі штучного інтелекту. Він призначений для протидії безпілотникам типу Shahed, а його ефективність була підтверджена у бою.

"Взаємодія між виробниками та військовими дозволяє постійно удосконалювати цю технологію та створює високоефективну RnD-екосистему. Виробництво дрона розгортається в Україні та Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що передача технологій для виробництва Octopus на британських підприємствах стала можливою завдяки реформі у сфері інтелектуальної власності Міноборони.

"Зокрема, у травні 2025 року у Міністерстві було створене профільне Управління з питань інтелектуальної власності. Експерти Управління забезпечили дотримання правових аспектів під час укладення ліцензійної угоди з урядом Великої Британії", - зазначили у МОУ.

Йдеться, зокрема, про правову охорону технології в Україні, подачу заявки на реєстрацію винаходу за міжнародною процедурою, а також супровід ліцензійного договору з Міністерством оборони Великої Британії.

У листопаді делегації міністерств оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus, яка відкрила шлях до його виробництва у Великій Британії.

Наголошується, що його обсяги можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

"Така угода укладається Міністерством оборони України вперше щодо технологій, які перебувають у власності держави. Цей прецедент відкриває для України нові можливості щодо двостороннього обміну оборонними технологіями з країнами-партнерами", - йдеться у повідомленні.

Українські безпілотники - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сергій "Флеш" Бескрестнов, експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку вказав на велику проблему із дронами. Він зауважив, що коли справа доходить до дронів, то щойно Україна створює успішне рішення, ворог швидко його переймає і масштабує, тоді як українська сторона місяцями шукає контрзаходи.

Водночас "Флеш" наголосив, що Україна має перевагу за деякими сегментами безпілотників. Зокрема, тримає лідерство щодо безпілотників "Баба Яга".

