Український дрон Octopus, який вироблятимуть у Великій Британії: що про нього відомо

Технічні характеристики українського зенітного дрона Octopus, який у Великій Британії вироблятимуть за ліцензією, досі залишаються нерозкритими.

Військовий портал Defense Express зазначає, що приклад із Octopus є максимально показовим, адже він є першим таким українсько-британським проєктом з обміну оборонними технологіями. І він був "розроблений Україною за підтримки британських науковців та технічних спеціалістів".

Аналітики зауважують, що певні деталі цього проєкту були озвучені під час виставки DSEI 2025 у Великій Британії. Зокрема, як повідомляв EDR, Octopus був спроєктований українською компанією "Укрспецсистемс", що входить до складу NAUDI, яка отримала додаткову підтримку британських фахівців.

Його виробництво у Великій Британії буде здійснюватись британським підрозділом української компанії - Ukrspecsystems UK у Мілендхолі.

У Defense Express зазначають, що досі залишаються нерозкритими технічні характеристики Octopus. Лише його високі бойові можливості, які були доведені під час бойового використання. А також те, що він може працювати у ночі, за умов радіоелектронної боротьби та на низьких висотах.

В цілому ж йдеться про традиційне для зенітних дронів "ракетоподібне" рішення з Х-подібними крилами, на закінцівках яких розміщені електромотори з тягнучими гвинтами. Водночас для такого виду озброєння найголовніше залишається "за кадром", наприклад, система донаведення на ціль.

Як зауважують аналітики, оголошені особливості Octopus, участь у розробці британських фахівців та готовність виробляти це рішення тисячами на місяць може бути свідченням того, що йдеться про ефективні та дешеві рішення. "Тим паче, що заявлена у Лондоні вартість Octopus складає менше 10% від вартості "Шахеда", - додали у Defense Express.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що український дрон-перехоплювач "Шахедів" було запущено в серійне виробництво в нашій країні. Тоді зазначалося, що цю технологію було передано трьом першим виробникам, а ще 11 готують виробничі лінії.

Шмигаль зауважив, що "Octopus" - це саме українська технологія перехоплення "Шахедів", розроблена Збройними силами України та підтверджена в бою. За його словами, цей дрон працює вночі, під глушінням та на низьких висотах.

Згодом було повідомлено, що у Великій Британії планується масове виробництво Octopus для подальшого посилення захисту неба в Україні. Представники оборонних відомств обох країн підписали відповідну ліцензійну угоду.

За словами Шмигаля, виробництво може сягати кількох тисяч одиниць на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні.

