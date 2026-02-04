Федоров пояснив, чому критично важливо верифікували термінали Starlink Сил оборони

Військовим потрібно верифікувати всі термінали Starlink для безперервної роботи зв’язку, зазначив міністр.

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив на критичній необхідності оперативної верифікації терміналів Starlink, які використовуються військовими, щоб забезпечити їхню безперервну роботу після можливого блокування.

Як зазначив Федоров у Telegram, громадяни активно вносять термінали у "білий список", що дозволяє підтримувати їхній функціонал. Зараз першочергово важливо верифікувати всі термінали, які застосовуються у цілях оборони.

Військовим необхідно передати номери терміналів через систему DELTA для включення їх у "білий список". При цьому не потрібно ставити термінали на баланс військової частини чи надавати дані облікових записів – достатньо внести термінал у список, щоб він продовжив працювати після блокування.

Відео дня

Федоров додав, що згодом процес реєстрації буде організовано так, щоб дані терміналів надходили у режимі реального часу.

"Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку", – заявив міністр.

Верифікація Starlink в Україні

Кабмін ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink. Зокрема міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що найближчим часом усі термінали Starlink у країні будуть відключені, а працюватимуть лише перевірені та зареєстровані.

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан розповів, що усі комплекси Starlink мають бути верифіковані, бо це потрібно для безпеки - така практика дозволяє унеможливити використання супутникового зв’язку, наприклад, терористами.

Вас також можуть зацікавити новини: