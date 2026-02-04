У деяких областях запроваджено аварійні відключення світла: де не діють графіки

На Харківщині, попри аварійні відключення світла, продовжують діяти графіки погодинних відключень.

У кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Рішення ухвалене через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками російських обстрілів, повідомляє "Укренерго".

Зокрема аварійні відключення запроваджено на Полтавщині. Як зазначили у Полтаваобленерго, аварійні відключення у Полтаві та області було застосовано з 7:57 за командою "Укренерго". З 10:28 обмеження було посилено.

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики", - пояснили енергетики.

Відповідно, графіки погодинних відключень електроенергії тимчасово не діють.

Тимчасово без стабільних графіків відключень світла залишилася і Сумщина. За інформацією Сумиобленерго, аварійні відключення для всіх черг споживачів запроваджено з 8:24. З 10:28 для однієї з черг обмеження було посилено.

Не обійшли стороною аварійні відключення і Харківщину.

"У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі", - проінформувало Харківобленерго.

На відміну від Полтавщини та Сумщини, на Харківщині, попри аварійні відключення електроенергії, продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Крім цього, аварійні відключення, спричинені масованими атаками РФ на енергетику, тривають на частині території Одещини. Як пояснили у ДТЕК "Одеські електромережі", у частині Одеської області, де є технічна можливість, застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 3 лютого Росія атакувала Київ балістикою і дронами. Внаслідок ворожої атаки два райони столиці тимчасово залишилися без опалення.

Ще однією ціллю ворога стала енергетика Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що удари йшли цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі, щоб завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильні морози.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що внаслідок чергової атаки РФ значно погіршилася ситуація з електро- та теплопостачанням у Києві та Харкові. Вже на наступний день після чергової масованої атаки РФ взялася за старе. За даними Міненерго, внаслідок обстрілів та бойових дій шість областей України частково залишилися без світла.

