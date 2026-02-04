'Ціла піраміда': як РФ вербує молодь для шпигунства і підпалів в Європі, - The New Yorker

В середньому існує як мінімум три рівні поділу між "одноразовими агентами" і так званими "кадровими" офіцерами.

Російська розвідка вербує в інтернеті молодих людей як "одноразових агентів" для здійснення шпигунства, підпалів та інших злочинів по всій Європі. Як пише The New Yorker, за даними європейських правоохоронців і розвідки, в онлайн-чатах, часто в Telegram, почали з'являтися пропозиції про виконання різних робіт, більшість з них були орієнтовані на російськомовне населення, тобто не тільки на росіян, але й на білорусів та українців. Оплату, як правило, обіцяють у криптовалюті.

При цьому мета полягає не стільки в тому, щоб підірвати здатність Заходу допомогти Україні, скільки в тому, щоб вплинути на громадську думку про вартість більш масштабних військових дій.

"Вони проводять операцію, яка коштує кілька тисяч євро, і її здійснюють люди, втрата яких їм байдужа", – каже керівник дослідницької групи з тероризму та політичного насильства в Лейденському університеті в Нідерландах Барт Шуурман. "А ми в Європі проводимо розслідування, яке триває місяцями, відволікаючи обмежені ресурси на безліч країн. Тим часом вони вже давно переходять до наступної операції".

Відео дня

Чому РФ так активно використовує "одноразових агентів"

Після вторгнення РФ в Україну європейські країни вислали сотні російських дипломатів, більшість з яких були співробітниками розвідки, що працювали під дипломатичним прикриттям. Як зазначив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Чарлі Едвардс, в результаті "російські спецслужби втратили можливість робити те, що вони робили раніше або хотіли б робити, і їм довелося проявити більше винахідливості".

Водночас вторгнення породило цілу низку нових завдань для російських спецслужб. На думку Кремля, Росія веде війну не тільки проти України, але й проти всього Заходу. І у Росії, як і у будь-якої країни, що перебуває у стані війни, є стимул порушувати лінії постачання, сіяти смуту і підривати моральний дух населення на ворожій території.

"На російські спецслужби чинився більший тиск зверху, від них очікували виконання більшої кількості завдань, при цьому у них було менше персоналу на місцях", - зазначив колишній високопоставлений офіцер польської військової контррозвідки Мацей Матисяк.

Принцип організованої злочинності

Водночас пов'язати агентів з високопоставленими особами в російському апараті державної безпеки вкрай складно. Інструкції передаються через кілька рівнів посередників, часто це представники російської діаспори або кримінального світу. Представник європейської розвідки підрахував, що в середньому існує як мінімум три рівні поділу між агентами, які працюють за принципом індивідуального призначення, і так званими "кадровими" офіцерами - оперативниками, які працюють у складі офіційного підрозділу російських спецслужб.

"Це ціла піраміда. Є офіцери ГРУ, а під ними координатори, вербувальники, фахівці з логістики, окремі особи, що займаються платежами або підготовкою вибухівки, інші, відповідальні за автомобілі", – сказав офіцер польських служб безпеки.

Він зазначає, що мова йде про структуру, запозичену в організованих злочинних угруповань:

"У кожного є своє призначене завдання. Ніхто не знає, чим займається інший".

Допомога російській пропаганді

Часто у молодих біженців із зони бойових дій в Україні немає довгострокових документів на проживання або стабільного доходу в країнах, куди вони іммігрують. Вони можуть не говорити місцевою мовою або не бути інтегрованими в місцеві спільноти. І, як сказав польський співробітник служби безпеки, "якщо ми їх зловимо, це тільки допоможе російській пропаганді: дивіться, ви їх підтримуєте, а вони на вас нападають".

Як зазначається в статті, з 2022 року близько семи мільйонів людей покинули Україну, причому майже третина з них в'їхала до Польщі та Німеччини. За оцінками, щонайменше чверть мільйона українських біженців пройшли через Росію і Білорусь, перш ніж потрапити до Європи, а це означає, що вони, ймовірно, пройшли через так звані фільтраційні пункти, потенційно сприятливі місця для вербування.

Але майже в усіх випадках агенти, які працюють з єдиною метою, є аполітичними, потребують грошей і не знають, яку мету в кінцевому підсумку підтримують. Водночас російська держава хоче, щоб Європа знала, що вона стоїть за актами саботажу – інакше атаки будуть безглуздими.

Агенти Кремля в Європі

Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзудля вчинення злочинів, поширення страху і підриву довіри до уряду.

За словами чеських розвідників, РФ використовує Telegram для вербування потенційних агентів для скоєння злочинів, зокрема вони знімають на відео військові бази або логістичні центри військової допомоги, призначеної для України. Крім того, ці агенти можуть здійснювати підпали.

Вас також можуть зацікавити новини: