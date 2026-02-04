Калузі вистачило б на рік: ГУР порахувало, скільки Путін витратив на останній обстріл України

Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів.

У ніч на 3 лютого РФ здійснила масований комбінований повітряний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши загалом 562 засоби повітряного нападу – витрат на цю атаку вистачило б на рік життя такого міста, як російська Калуга.

Відповідні підрахунки зробили фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з даними Повітряних Сил, йдеться у повідомленні, проти українського народу окупанти використали балістичні ракети "Іскандер", РМ-48У, гіперзвукові 3М22 "Циркон", 3М55 "Онікс", крилаті ракети Х-101, 9М728 "Іскандер-К" та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники "Гєрань", "Гарпія" та дрони-імітатори "Гєрбєра".

"Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів США – це більш ніж на 190 мільйони доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня. За ці кошти цілий рік міг би жити Єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуґа з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області", - заявили у ГУР.

У розвідці підкреслюють: замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів Кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України. Водночас більша частина витрачених ресурсів – 79,2 % – виявилася марною: протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.

"Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, Кремль вдається до системного терору цивільного населення у намаганні підірвати єдність українського суспільства", - наголошують у ГУР.

Скільки РФ витрачає на один обстріл по Україні

Нагадаємо, у ніч на 20 січня 2026 року російські війська за одну масовану атаку витратили понад 130 млн доларів. Це дорівнює річному бюджету такого міста як Великий Новгород. За ці гроші можна збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, реалізувати сотні регіональних і національних соціальних проєктів. Але окупанти тоді здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши 372 засоби повітряного нападу. Серед них: балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукова ракета "Циркон", крилаті ракети Х-101, навчальні РМ-48У, а також різні дрони – "Герань", "Гарпія" та "Гербера".

