Уряд відновив виплати пенсіонерам, що не встигли пройти ідентифікацію

Строк подання повідомлення про неотримання пенсії від РФ подовжено до 1 квітня 2026 року.

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє відновити та до квітня продовжити виплати пенсіонерам, які з об’єктивних причин не встигли вчасно подати повідомлення до Пенсійного фонду про неотримання пенсій від Російської Федерації.

Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін, за цей час потрібно подати відповідну заяву, щоб й надалі отримувати пенсії в Україні.

Для пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, строк подання повідомлення подовжено до 1 квітня 2026 року. Увесь цей час пенсії виплачуватимуться у повному обсязі. Пенсії, виплату яких було тимчасово припинено у січні, будуть поновлені вже в лютому з доплатою за січень.

"Ми розуміємо, що частина людей з різних причин не встигла пройти ідентифікацію. Саме тому спільно з Пенсійним фондом ми працюємо з кожним таким випадком, допомагаємо людям пройти процедуру та відновлюємо виплати", – зазначив Улютін.

Зупинка виплат пенсіонерам-ВПО – останні новини

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що багато пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, яких на обліку понад 1,3 мільйона, масово залишилися без пенсій у січні. Для того щоб отримати пенсію, треба було пройти через процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від органів РФ, що чимало громадян не змогли зробити вчасно або не були поінформовані.

Міністр соцполітики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін повідомив, що станом на 1 січня пенсійні виплати були призупинені 337 тисяч пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року та не повідомили, що не отримують пенсію від РФ.

Він наголосив, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від Росії.

