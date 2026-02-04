Росіяни використовують дрони 'Гербера' по-новому: в ISW пояснили, чим це небезпечно

Росіяни почали використовувати дрони "Гербера" як носії розвідувальних або ударних БПЛА.

Російські війська модифікували свої дрони "Гербера" і почали використовувати їх як "маток" для доставки ударних або розвідувальних дронів вглиб українського тилу, йдеться в звіті Інституту вивчення війни(ISW).

Зазначається, що українським військам не вдалося знайти FPV-дрон, доставлений "Герберою", тому незрозуміло, чи був він ударним або розвідувальним.

Російські війська вже використовували інші безпілотники, наприклад, "Молния", в якості дронів-маток. Однак ці безпілотники мають значно меншу дальність дії, ніж дрони "Гербера", які можуть літати на відстань від 300 до 600 кілометрів.

"Базові безпілотники "Гербера" дозволять російським військам розгортати розвідувальні безпілотники ще глибше в український тил, збільшуючи кількість важливих і важкодоступних цілей для нанесення ударів", - відзначають аналітики.

При цьому в ISW вказують, що ЗСУ навряд чи будуть використовувати системи ППО для знищення цих невеликих безпілотників FPV в тилу:

"Це підкреслює необхідність для України в дронах-перехоплювачах і системах ППО точкової дії, оскільки системи РЕБ недостатні для захисту всієї української інфраструктури від цієї загрози".

Російські дрони

Раніше Сергій Флеш Безкрестнов розповідав, що росіяни застосовують тактику польоту на наднизькій висоті в режимі ручного керування. Тому підрозділам ППО потрібно бути уважними, особливу увагу приділяти руслам річок, рівнинам і довгим западинам у рельєфі.

Флеш також попереджав про небезпеку російських "Шахедів", які використовують Starlink. Він пояснив, що ворог може керувати такими БПЛА в ручному режимі і долітати "куди хочуть". За словами експерта, Україні потрібно заборонити роумінг "чужим" "Старлінгам", які залетають в нашу країну.

