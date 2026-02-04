Культовий 'інстаграмний' пляж на Майорці можуть повністю закрити для туристів: що сталося

Кожні три місяці з бухти зникає до шести тонн піску, який вивозять "у рушниках".

Популярний пляж на Майорці Кало-дес-Моро можуть закрити для вільного доступу через дуже великий наплив туристів, які знищують рослинність та влаштовують пожежі. Колись відокремлена бухта на Майорці стала жертвою власної популярності й опинилася в центрі конфлікту через плани повністю обмежити доступ для відпочивальників, пише Express. У 2024 році, намагаючись зменшити навантаження на найбільш переповнені курорти острова, туристичні чиновники закликали блогерів і контентмейкерів рекламувати менш відомі локації, зокрема пляжі.

Втім, Caló des Moro дуже швидко постраждав від надмірного туризму після того, як став вірусним у соцмережах. Щодня сюди приїжджають тисячі туристів у пошуках ідеальних фото для соцмереж. У пік літнього сезону маленький пляж завширшки лише близько 20 метрів відвідують до 4 тисяч людей на день.

Нині власники території – німецькі мільйонери Марен і Ганс-Петер Оем – заявили, що більше не можуть із цим миритися і прагнуть повністю перекрити громадський доступ до пляжу. За даними місцевих ЗМІ, подружжя звернулося до органів влади з проханням дозволити встановити огорожу навколо їхньої власності.

Як пише Diario de Mallorca, Оеми, які мешкають у сусідньому містечку Сантаньї, протягом багатьох років доглядали за цією територією. Однак наплив туристів змусив їх витрачати дедалі більше часу і коштів на прибирання. Зокрема, власникам доводиться відновлювати знищену рослинність і навіть гасити пожежі, які відвідувачі розпалюють на пляжі.

Наслідки масового туризму для Caló des Moro, розрахованого максимум на 100 людей одночасно, вражають: кожні три місяці з бухти зникає до шести тонн піску. Щодня туристи виносять із собою близько 70 кілограмів піску – випадково, у рушниках і взутті.

Місцеві жителі також скаржаться, що пляж, до якого веде крута й вузька кам’яниста стежка, дедалі частіше перетворюється на смітник: відвідувачі, не бажаючи нести речі назад, просто залишають їх на місці.

