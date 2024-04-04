За словами військових, на сучасному полі бою ворожі позиції обчислюють за допомогою спеціального обладнання, зокрема тепловізорів.

Німецькі снайпери на тлі зростаючого очікування конфлікту між НАТО і РФ вигадали саморобний захист проти виявлення противником, що являє собою спеціальні парасольки. Як передає BILD, кореспондент видання Себастьян Пренгель побував на навчаннях НАТО Steadfast Defender, які відбуваються на півночі Норвегії, в районі міста Алта.

Зазначається, що в них брала участь 23-тя бригада гірських стрільців бундесверу, яку відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Поряд із передовою зброєю йому представили парасольку для маскування снайперів. За словами військових, на сучасному полі бою ворожі позиції обчислюють за допомогою спеціального обладнання, зокрема тепловізорів.

"А, якщо снайпер сховається за парасолькою, його не знайдуть. Солдати поскаржилися, що зробили такі парасольки самостійно, не сподіваючись на поставки від Міноборони", - пише BILD.

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Пренгель називає це "ударом нижче пояса" для Пісторіуса, який відповідає за належну екіпіровку бундесверу на тлі можливого конфлікту з Росією.

"Нова секретна зброя бундесверу - парасольки проти Путіна", - іронізує журналіст.

У сухопутних військах на запит BILD відповіли, що снайперам "завжди притаманна більша спеціалізація та індивідуалізація особистої амуніції", а доповнення до обладнання - "вираз мотивації та творчості солдатів".

Експерт із бойовим досвідом в Україні розповів BILD, що в Європі є дві спеціалізовані текстильні компанії у сфері термокамуфляжу та антитермічної обробки текстилю, які працюють і з сучасними "алгоритмами маскування". За його словами, сама уніформа снайперів має виготовлятися з такої тканини, щоб їм не потрібно було ховатися за парасолькою. Він зазначає, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну прискорило розвиток розвіддронів, які можуть виявити противника в обхід будь-якої "парасольки".

Технології маскування на війні в Україні

Російська компанія HiderX створює "костюм-невидимку" для маскування і захисту окупаційних військ від тепловізорів ЗСУ. За даними Інституту вивчення війни, цей костюм покритий поки невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях. HiderX стверджує, що вага костюма становить лише 350 грамів і він може поміститися в кишені. Як передбачається, випробування новинки буде завершено до кінця січня 2024 року.

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