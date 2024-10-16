Зокрема на таке рішення вплинуло успішне використання цих систем під час війни в Україні.

Армія США відмовилася розробляти нові ракети-перехоплювачі для своїх систем протиповітряної оборони Patriot, адже попит на ці комплекси та боєприпаси до них лише зростає, пише Newsweek.

За словами генерал-майора Френка Лозано, який є керівником офісу армії з розвитку ракетно-космічних можливостей, військові планували створити ракети-перехоплювачі наступного покоління для Patriot, однак вони вирішили все ж не просуватися вперед.

В інтерв'ю виданню Defense News Лозано наголосив, що армія продовжуватиме модернізацію останньої версії ракет, які наразі випускають системи Patriot.

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"Наземна система протиракетної оборони Patriot є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США. Вона вважається золотим стандартом, але таких систем відносно небагато", - зазначили у Newsweek.

Лозано наголосив, що PAC-3 MSE є "можливо, найкращою ракетою протиповітряної оборони у світі". За його словами, армія "продовжуватиме розвивати цей потенціал, щоб він залишався актуальним для протидії новим загрозам".

Генерал-майор підкреслив, що в минулому році армія США отримувала краще уявлення про можливості ракет PAC-3 MSE зі звітів, які передавала Україна.

Робота Patriot в Україні - останні новини

Раніше тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти пошкодили зенітно-ракетний комплекс Patriot, проте він продовжує свою роботу.

"Що ж сталося 9 жовтня? Та нічого нового, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Це війна, на війні отримують пораненні не лише люди, а й техніка. Того дня ЗРК "Patriot" вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет. І частину вдалось перехопити", - зазначив він.

Також цього місяця в Україну прибула система Patriot, яку передала Румунія. Зокрема президент Володимир Зеленський подякував союзникам за допомогу в посиленні української ППО.

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