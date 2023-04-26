Водночас, додав речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, рішення щодо прикриття неба від С-300 теж може бути ухвалене.

Patriot покликані збивати балістичні ракети, водночас використання цих систем для знищення ракет С-300 на підльоті, наприклад, до Харкова, не є раціональним рішенням, зауважив спікер ВПС Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Завданням американських батарей ППО залишається прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

"Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять. Це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал нашим європейським партнерам, що тут безпека не лише України, а і Європи. Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами РФ). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків", - сказав Ігнат.

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Водночас, додав Ігнат, рішення щодо прикриття неба від С-300 теж може бути ухвалене: "Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, це не є раціональне рішення на сьогоднішній день".

Зона ураження С-300 становить 150 км по балістичній траєкторії, однак ракети з такої відстані б'ють неточно. "Тому з близько 100 км - від 50 до 100 км, - звідки ведеться бойова робота 300-ками, думаю, їх можна діставати іншими засобами. І це буде значно ефективніше, ніж застосування саме Patriot", - пояснив Ігнат.

Що можуть збивати Patriot

Раніше Ігнат заявив, що Patriot здатні збивати ракети С-300, якими Росія, зокрема, б'є по Харкову та інших прифронтових містах, оскільки ті летять по балістичній траєкторії. Однак Україна не може собі дозволити витрачати ресурс дороговартісних ракет Patriot на дешеві цілі. Захистити Харків від обстрілів могло би інше озброєння.

Patriot в Україні - останні новини

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем протиповітряної оборони Patriot. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк уточнив, що йдеться про Patriot, обіцяні від США, Нідерландів та Німеччини.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що до України поки прибув один з обіцяних дивізіонів (батарей) протиракетної системи. Він додав, що Patriot вже заступив на бойове чергування.

MIM-104 Patriot від Raytheon - це доволі стара система, яка встала в стрій ще у 70-х роках і залишається основним ЗРК для США та низки країн НАТО завдяки постійним модернізаціям. Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км. Ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення та швидкість до 4,1 Маха.

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