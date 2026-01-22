Здатні долітати до Львова: аналітики розповіли, чи реальна загроза від 'Іскандер-М1'

Далекобійна крилата ракета наземного базування 9М729 "Новатор" стала одним із порушень Кремлем договору РСМД.

Моніторинговий канал "єРадар" поширив інформацію, що Росія навколо України розгорнула 24 нових ОТРК "Іскандер-М1", які можуть запустити одночасно 96 ракет 9М729 з дальністю 1500 км та нібито можуть долітати до Львова і Ужгорода. Аналітики Defense Express пояснили, чи існує реальна загроза для України.

Видання зазначило, що мова йде про крилаті ракети 9М729 "Новатор", які Росія застосовує для ударів по Україні з 2022 року. Вказується, що це дійсно далекобійна крилата ракета наземного базування, яка стала одним із порушень Кремлем договору РСМД, оскільки її дальність становить 1500 км, хоча зустрічаються дані й про 2000 та 2500 км.

Аналітики додали, що це дозволяє країні-агресору цілити нею по будь-якій точці України зі стандартних пускових рубежів ОТРК "Іскандер".

Водночас, видання наводить дані, що станом на жовтень 2025 року, загалом було зафіксовано використання цієї ракети лише 23 рази. В українській розвідці поділилися, що в листопаді минулого року Росія мала лише близько 50 ракет 9М729 "Новатор".

При цьому, інсайдери розповіли, що російське міноборони в 2025 році замовило 95 цих крилатих ракет.

Також аналітики зазначили, що ОТРК "Искандер-М1" з індексом 9К720М1 й новою пусковою 9П701, який може нести чотири таких ракети, не є новітнім і його постачання розпочалось до російських збройних сил ще у 2021 році.

З 2019 року Росія хоче мати 60 таких пускових, що дозволить озброїти ними кожну ракетну бригаду четвертим дивізіоном з цими комплексами. Це пов'язано з тим, що запуск крилатої ракети 9М729 "Новатор" може бути здійснений лише з нової пускової 9П701.

Аналітики пояснили, що далекобійніша крилата ракета 9М729 довша за стандартну 9М728 на пів метра - 7,94 метра проти 7,4 метра. Тобто, якщо наразі Росія дійсно має 24 пускових "Искандер-М1", то для завантаження їх для повного залпу 96 крилатими ракетами 9М729 "Новатор" необхідно накопичувати їх протягом року й жодної не використати. Звісно, йдеться в статті, якщо не буде збільшено темпів виробництва.

Видання додає, що практика демонструє, що як такого цілеспрямованого накопичення ракет у РФ зараз не відбувається. Наприклад, під час останньої комбінованої далекобійної атаки у ніч на 20 січня, на одній з Х-101 був серійний номер, що вказує на її виробництво всього 19 днів тому.

Однак, аналітики зазначають, що запуск крилатих ракет з ОТРК "Іскандер" дійсно має значно менше демаскуючих факторів. Зокрема для пуску Х-101 ворог має підіймати стратегічні бомбардувальники, які протягом години летять на пускові рубежі, а носії морських крилатих ракет "Калибр" виходять у море, що також фіксується.

Проте ворог все одно практикує пуски крилатих ракет лише під час комбінованих атак з використанням всіх засобів далекобійного ураження.

