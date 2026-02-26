В МВФ рознесли торговельну політику Трампа: ситуація в економіці США погіршується

Протягом останнього року в США скоротили 15% федерального персоналу.

Міжнародний валютний фонд розкритикував економічну політику адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема запровадження мит та масові скорочення робочих місць, пише Financial Times.

У заяві Фонд зазначив, що адміністрація Трампа повинна застосувати "інший набір інструментів", щоб уникнути негативних економічних наслідків мит. Заява пролунала після раунду зустрічей у межах перевірки стану економіки США, яку проводить МВФ.

Директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що хоча вона поділяє занепокоєння адміністрації Трампа щодо масштабів торговельного дефіциту США, але мита мають "негативний вплив на пропозицію" та стають "перешкодою для ще сильнішого зростання".

Зазначається, що Трамп посилив свою митну політику після того, як Верховний суд США постановив, що використання ним надзвичайних повноважень для запровадження частини мит було незаконним.

Представники МВФ також розкритикували масштабні скорочення робочих місць у федеральному секторі.

"Ми спостерігаємо значне скорочення федеральної зайнятості – протягом останнього року втрачено 15% федерального персоналу. Ми хочемо переконатися, що це не вплине на виконання ключових функцій, як регуляторний нагляд чи робота статистичних агентств", – заявив директор департаменту Західної півкулі МВФ Найджел Чок.

Він додав, що податкове адміністрування та державна статистика "часто недофінансовуються" як у США, так і в інших країнах, попри те що вони "створюють надзвичайно важливе суспільне благо, в яке, на нашу думку, слід інвестувати".

Видання пише, що після повернення Трампа до Білого дому кілька високопосадовців Служби внутрішніх доходів (IRS) втратили свої посади. Крім того, американський лідер звільнив комісарку Бюро статистики праці Еріку Макентарфер через безпідставні звинувачення в політичних маніпуляціях впливовими даними щодо зайнятості.

"Сильні інституції - фундамент для ухвалення якісних політичних рішень, особливо коли йдеться про розуміння того, що відбувається в країні", – наголосила Георгієва.

Митні війни Трампа - останні новини

Верховний суд США нещодавно постановив, що американський президент Дональд Трамп не може використовувати надзвичайні повноваження для введення мит. Таке рішення стало ударом по одному з найважливіших напрямків президентства Трампа та показало рідкісну спробу суду обмежити його владу.

Через день після рішення Верховного суду Трамп оголосив, що планує встановити нову ставку глобального мита на рівні 15% замість колишніх 10%.

Європейський Союз вимагав від Вашингтона роз'яснень щодо подальших дій Вашингтона після того, як Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа.

