Томас Вітінгтон зазначив, що є ознаки того, що "Покрова" працює.

Українські військові використовують комплекси "Покрова". Установки створюють перешкоди для навігаційних систем, зокрема російської ГЛОНАСС.

Видання Forbes пише, що спуфінг підміняє місце розташування об'єкта, генеруючи фальшивий сигнал. Україна вже збивала російські тактичні безпілотники за допомогою спуфінгу на коротких дистанціях, але "Покрова" працює в набагато більших масштабах, це технічно складне завдання.

Доктор Томас Вітінгтон, експерт з електронних війн із британського оборонного аналітичного центру RUSI, розповів, що для цього потрібна мережа ідеально синхронізованих передавачів. На щастя, Україна вже використовує подібну синхронізовану систему управління радарами в мережі ППО.

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Спуфінг "Шахедів"

Безпілотники "Шахед" добре захищені від засобів радіоелектронної боротьби. На них встановлено російський навігаційний блок "Комета-М" - цифрову антенну решітку, що дає змогу ідентифікувати і виключати перешкоди.

Shahed також оснащений резервним інерціальним навігаційним блоком або INS, який працює навіть за відсутності супутникового сигналу, але швидко починає дрейфувати. Резервна система забезпечує точну навігацію протягом, можливо, однієї хвилини. Цього достатньо, щоб вразити ціль, захищену місцевою перешкодою, або пролетіти через смугу перешкод, перш ніж вдасться відновити сигнал супутника.

Таке поєднання робить "Шахед" важкодоступним для протидії звичайним засобам радіоелектронної боротьби. Але в українських інженерів була можливість розібрати кілька "Шахедів" і знайти вразливі місця в їхній навігаційній системі.

"Спуфінг може бути способом обійти такі контрзаходи, як стійкі до перешкод приймачі", - каже Вітінгтон.

Виявити підміну набагато складніше, ніж глушіння.

Спуфінг у дії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не сказав, коли "Покрова" була активована, але є деякі ознаки того, що вона працює.

3 лютого в офіційному Telegram-каналі ВПС України було зазначено, що напередодні ввечері було збито 11 "Шахедів", а "крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли цілей і були втрачені на місці".

Крім того, нещодавно було зафіксовано випадки, коли "Шахеди" знайшли неушкодженими і, судячи з усього, збиті засобами радіоелектронної боротьби, а не ракетним або артилерійським вогнем.

Неможливо сказати, наскільки ефективна система "Покрова" або як вона підміняє навігаційні сигнали. Атаки відбуваються ночами, і перешкоди, найімовірніше, будуть активовані тільки в той час і в тих місцях, де відбуваються атаки безпілотників.

Україна не розкриває жодних подробиць про те, де "Шахеди" завдають ударів, позбавляючи Росію інформації про те, скільки з них знаходять цілі. Російські розробники намагатимуться виявити або протистояти спуфінгу, а українці модифікуватимуть свою систему, щоб протистояти контрзаходам.

РЕБ "Покрова" - заява Генштабу

Начальник управління радіоелектронної боротьби Головного управління радіоелектронної та кіберборьби Генштабу ЗСУ полковник Андрій Стариков розповів про роботу системи РЕБ "Покрова".

Він зазначив, що "Покрова" є передовою у світі, і вона здатна впливати на наведення крилатих ракет і частково - на "шахеди".

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