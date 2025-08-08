РФ готується запустити ядерну ракету 'Буревісник' на Новій Землі, - The Barents Observer

Закриття повітряного простору біля Нової Землі може свідчити про підготовку до випробування ядерної ракети "Буревісник".

Протягом найближчих днів Росія може провести чергове випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерною боєголовкою та реакторним двигуном, що забезпечує міжконтинентальну дальність польоту.

Як повідомляє The Barents Observer, військові чиновники вже закрили повітряний простір у радіусі 500 км уздовж західного узбережжя архіпелагу Нова Земля з 7 по 12 серпня, а кілька кораблів вирушили на спостережні позиції в Баренцевому морі.

Попередження про тимчасові зміни чи обмеження у повітряному просторі набуло чинності 8 серпня і діятиме до вечора 12 серпня. Підготовка на полігоні Панково триває кілька тижнів, причому супутникові знімки та дані відстеження суден і літаків свідчать про активізацію робіт.

Що відомо про "Буревісник"

"Буревісник", відомий у НАТО як Skyfall, випробовується на Новій Землі щонайменше з 2017 року. Ракета стартує за допомогою ракети-носія, після чого в польоті активується ядерний реактор. У вівторок над Баренцевим морем помітили американський літак WC-135R Constant Phoenix — "ядерний детектор", який здатний виявляти радіоактивні ізотопи в атмосфері.

Норвезька розвідка попереджає, що випробування несуть ризик аварій та локальних радіоактивних викидів, як це сталося у 2019 році під час інциденту біля Ненокси, коли загинули співробітники "Росатома", а рівень радіації в Северодвінську тимчасово перевищив норму у 20 разів.

