РФ шукає альтернативи Starlink: в ISW розкрили тактику окупантів з використання 'Молнії'

Лише одна бригада на своєму напрямку знищила 100 "Молній" за останні три дні.

Російські окупанти продовжують шукати альтернативи системі Starlink для управління дронами, атакуючи ближній тил Сил оборони. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

Як зазначив один з українських військових, росіяни атакують українську логістику на відстані до 40-50 кілометрів, використовуючи БПЛА "Молнія". За його словами, РФ використовує ці безпілотники для транспортування FPV-дронів у тил України. Ці FPV часто атакують цивільний транспорт та інші об'єкти в тилу.

Інший український військовий, який тримає оборону в районі Покровська, зазначив, що його бригада знищила понад 100 дронів "Молнія" за останні три дні. Водночас, за словами бійця, результативність "Молнії" стала меншою, коли РФ втратила доступ до Starlink.

За його словами, РФ намагається адаптуватися, використовуючи радіопередачу, оптоволоконний інтернет та зв’язок, що надається російськими супутниками "Комета", для зв’язку з дронами. Але ці альтернативні форми зв’язку все ще повільніші за Starlink. Однак це все одно дозволяє РФ частково компенсувати відсутність американських систем.

Раніше радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) розкрив деталі щодо російського БПЛА-перехоплювача "Йолка". За його словами, ці БПЛА не можуть працювати під час дощу та в темну пору доби. Також вони погано працюють при контрастних хмарах і яскравому прямому сонці.

Тим часом у Силах оборони раніше повідомили про те, що українські морпіхи збили новітній російський розвідувальний безпілотник "Князь Віщий Олег". Повідомляється, що це БПЛА тактичного рівня, малопомітний для радарів та стійкий до засобів РЕБ.

Вас також можуть зацікавити новини: