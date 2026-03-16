Росіяни знайшли рішення через блокування Starlink: військові розкрили подробиці

Росіяни намагаються компенсувати безперервний звʼязок кількістю БпЛА. Українські військові розповіли, що з цього виходить.

Блокування супутникового зв’язку Starlink вплинуло на наступ Росії на Лиманському напрямку. Про це українські військові, які тримають оборону в цьому районі, розповіли "Радіо Свобода".

"Вони на "Старлінках" побудували управління майже всіма підрозділами. Це й оператори дронів, і танкісти, і артилерія, які в режимі реального часу можуть коригувати себе по тих же самих цілях. Тобто рандомне патрулювання, наприклад, дроновими підрозділами буде вимагати величезної кількості ресурсу, не завжди буде відбуватися підтвердження, не завжди вчасно вони можуть виявляти цілі", – розповів офіцер 63-ї окремої механізованої бригади з позивним Кінг.

Він акцентував, що такий стан речей покращив ситуацію з логістикою для ЗСУ на цьому напрямку. Кінг деталізував, що через відсутність якісного звʼязку, навіть зафіксувавши ціль, росіяни не можуть передати її координати для ураження.

"Перші три дні, коли його відключили – в нас теж були проблеми. Але по ворогу це вдарило більш ніж суттєво. В них була суцільна дезорієнтація. Це було помітно по роботі їхніх FPV, "Мавіків" – по всіх польотах. Якщо щось десь і літало, то неорганізовано. І літало значно менше", – додав пілот FPV 53 окремої механізованої бригади з позивним Малиш.

Зазначається, що росіяни почали оперативно шукати можливість замінити "Старлінки" на фронті і частково знайшли це рішення.

"Якщо в них немає безперервного зв'язку між крилом і засобом враження, то вони намагаються це компенсувати тим, що відправляють величезну кількість засобів просто на патрулювання вздовж шляхів і на переправи. На вільне полювання, тобто не злагоджена атака, коли один засіб фіксує, інший вражає, а "побачив ціль – вражаєш", наступний засіб, який буде туди летіти, зробить підтвердження. На удачу, тобто", – пояснив Кінг.

Крім того, за даними українських військових, росіяни намагаються встановлювати Wi-Fi мости. Втім, за його словами, це далеко не нова практика, оскільки Сили оборони знищують значну кількість таких антен.

Раніше Віталій Попович, командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади розповів, що наразі Росія намагається замінити Старлінк, протягуючи оптоволокно та виставляючи антени для передачі інтернету. Втім, за його словами, Сили оборони уражають такі цілі окупантів.

Тим часом військовий оглядач Олексій Гетьман зазначив, що на тлі відключення Старлінків, якість бойових дій Росії помітно впала. Водночас, за його словами, це не вплинуло на кількість штурмових дій окупантів.

