Морпіхи збили 'невидимий' для РЕБ російський дрон 'Князь Віщий Олег' (відео)

Українські морські піхотинці збили новітній російський розвідувальний безпілотник "Князь Віщий Олег". Про це повідомили у Силах оборони Півдня України.

"Новітній російський розвідувальний безпілотник літакового типу "Князь Віщий Олег" був збитий розрахунками зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 37 окрема бригада морської піхоти. Це вже друге ураження БпЛА цього типу за тиждень", - йдеться у повідомленні.

Українські військові пояснюють, що "Князь Віщий Олег" – це новітній російський розвідувальний безпілотник тактичного рівня. Це планер літакового типу, який виконаний з використанням простих матеріалів (дерево, композити, пінопласт). Він малопомітний для радарів та стійкий до засобів РЕБ, завдяки використанню нестандартних частот керування або оптичного волокна в окремих в окремих модифікаціях.

Дрон оснащений камерами викової роздільної здатності для ведення аеророзвідки у режимі реального часу. Він працює на висотах від декількох сотень метрів до 3-4 кілометрів. Безпілотник працює у парі з іншими комплексами для коригування вогню артилерії на лінії бойового зіткнення.

Спецпризначенці ГУР уразили два військові судна РФ - що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня Сили оборони України уразили дві військові одиниці Росії - залізничний пором "Славянін" та судно "Авангард", які були основними елементами Керченської поромної переправи.

Обидві одиниці противник використовував для ведення злочинної війни проти України – вони були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці ворога. Зокрема, брали участь у транспортуванні зброї, військової техніки та боєприпасів.

