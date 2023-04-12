Росія використовує глушіння GPS, щоб перешкодити процесу наведення зброї.

"Розумні" бомби американського виробництва стають жертвами російських радіоелектронних перешкод в Україні, через що вони інколи не влучають в ціль.

Як пише POLITICO, про це йдеться в документах, що просочилися, підтверджених офіційним представником міністерства оборони.

У деяких випадках зброя також не вибухнула через технічну проблему, яку відтоді усунули українські військові.

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У грудні Пентагон почав направляти до Києва сучасне обладнання, здатне перетворювати некеровані авіабоєцепаси в високоточні "розумні бомби", здатні з більшою точністю вражати російські цілі.

Керовані бомби можуть бути запущені з різних літаків, таких як бомбардувальники та винищувачі, і називаються боєприпасами спільної прямої атаки або JDAM. Версія з більшою дальністю польоту, що відправляється в Україну, називається JDAM-Extended Range або JDAM-ER.

Але, згідно з просоченим слайдом, підготовленим Об'єднаним штабом і підтвердженим чиновником США, якому було надано анонімність для обговорення делікатного питання, ця зброя пережила більш високий, ніж очікувалося, рівень нерозірваних снарядів і не влучила в ціль на полі бою.

У деяких випадках підривачі бомб не спрацьовували під час їх використання, через що зброя не вибухнула. Згідно слайду і офіційній особі, ВПС України встановили виправлення, щоб забезпечити правильне зведення бомб.

Документ включає схему боєприпасів та викладає технічну проблему, з якою стикається зброя, а також запропоноване рішення. Він також містить детальний звіт про частоту відмов зброї в кількох останніх атаках, включаючи дати та кількість боєприпасів, необхідних для ураження цілі.

Більша проблема полягає в тому, що Росія використовує глушіння GPS, щоб перешкодити процесу наведення зброї, згідно слайду і окремій людині, знайомому з цією проблемою, яка не входить в уряд США. Американські чиновники вважають, що російські перешкоди призводять до того, що JDAM, а іноді й інша американська зброя, така як керовані ракети, не потрапляють у ціль.

"Я дійсно думаю, що можуть бути побоювання, що росіяни можуть глушити сигнал, який використовується для управління JDAM, що пояснює, чому ці боєприпаси не працюють належним чином і як вони працюють в інших зонах бойових дій", - сказав Мік Малрой, колишній співробітник Пентагону і відставний офіцер ЦРУ.

"Розумні бомби" JDAM в Україні - деталі

Інформація про передачу "розумних бомб" Joint Direct Attack Munition (JDAM) вперше з'явилася в кінці лютого. Снаряди з цим обладнанням здатні вражати цілі на дистанції до 72 кілометрів.

В кінці березня в повітряних силах ЗСУ підтвердили, що українські захисники вже застосовують керовані авіабомби JDAM. Вони використовуються для ударів по важливих цілях російських окупантів.