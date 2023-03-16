Водночас у США кажуть, що дрон впав на глибокій ділянці Чорного моря. Пошуки значно ускладнені.

Російські військові прибули до місця падіння американського дрона-розвідника MQ-9 Reaper, збитого винищувачем ВПС РФ над Чорним морем.

Як повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників, росіяни намагаються дістати з моря уламки американського розвідувального дрона. Наразі в акваторії Чорного моря фіксують кілька кораблів російського флоту, які можуть спробувати знайти та підняти уламки дрона.

За словами одного з офіційних осіб, дрон впав у міжнародних водах приблизно в 70 милях на південний захід від Криму. Незрозуміло, чи вдалося росіянам знайти уламки безпілотника після того, як вони прибули на місце падіння.

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Як пише видання, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не підтвердив, що росіяни були на місці падіння безпілотника. Однак він повторив, що США вжили заходів, щоб зробити "неможливим" отримання Росією будь-якої корисної інформації із уламків.

"Ми не надто стурбовані тим, що вони можуть отримати в свої руки", - сказав Кірбі.

Водночас у Раді безпеки Росії заявив у середу, що Росія спробує знайти уламки безпілотника, щоб вивчити їх.

"Я не знаю, чи зможемо ми це отримати чи ні, але нам це потрібно зробити... І ми обов'язково це спробуємо", - сказав секретар Радбезу Микола Патрушев.

За словами генерала Марка Міллі, безпілотник приземлився в частині Чорного моря, глибина якої, ймовірно, становить майже одну милю, що надзвичайно ускладнює будь-які спроби пошуку уламків. США не шукатимуть залишки свого БПЛА, адже не мають кораблів у Чорному морі.

Збиття дрона-розвідника США над Чорним морем

14 березня російський винищувач Су-27 врізався в безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США над Чорним морем, коли той виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі. Один їх винищувачів вдарив по пропелеру MQ-9, в результаті чого дрон впав.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить здійснювати польоти там, де це дозволяє міжнародне право. У РФ звинуватили США в участі у війні в Україні через інцидент з безпілотнком у Чорному морі.

В РФ мають намір спробувати знайти уламки американського дрона MQ - 9 Reaper. Наразі цим активно займаються. США також це підтверджують.

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