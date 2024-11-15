Важкий атомний ракетний крейсер "‎Адмирал Нахимов"‎ розглядають у якості носія гіперзвукових ракет "‎Циркон"‎.

Важкий атомний ракетний крейсер "‎Адмирал Нахимов",‎ який проходить ремонт та модернізацію на підприємстві "‎Севмаш"‎, не вийде на заводські ходові випробування цієї осені. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з планом, перший вихід модернізованого корабля у море мав відбутися 15 листопада, але його було перенесено на невизначений термін. Причину переносу офіційно не називають, втім зазначається, що тепер корабель вийде в море не раніше весни 2025 року.

За однією з версій, вихід в море перенесли через те, що в листопаді-грудні починається сезон утворення льоду в акваторії Білого моря, де власне і мали проходити випробування.

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Також не можна виключати, що на тлі повномасштабної війни російський ОПК має більш пріоритетні завдання - зокрема, будівництво корветів або підводних човнів.

Російські військові експерти не бачать в перенесенні термінів випробувань великої проблеми.

"Процес модернізації сам по собі є дуже складним. Тому перенесення термінів - це нормальне явище", - вважає один з них.

"‎Адмирал Нахимов"‎ - довідка УНІАН

Важкий атомний ракетний крейсер "‎Адмирал Нахимов" належить до проєкту 1144 "‎Орлан"‎. Його спустили на воду у 1986 році.

З часу вступу в дію головного корабля в 1980 році і до сьогоднішнього дня кораблі проекту 1144 залишаються найбільшими ракетними крейсерами в світі. Зараз у Росії залишилось лише 2 таких корабля.

Для РФ модернізація крейсера "‎Адмирал Нахимов" - це ще й статусний‎ проєкт. Раніше росіяни заявили, що після модернізації він має стати "‎найпотужнішим кораблем російського флоту"‎.

Передбачається, що крейсер отримає комплекси протиповітряної оборони "‎Форт-М"‎ та "‎Панцирь-М"‎, а також протичовнове озброєння "‎Пакет-НК"‎ та "‎Ответ"‎.

Відомо також, що після модернізація корабель буде нести 10 універсальних пускових модулів для 80 ракет "Калибр", "Оникс" та "Циркон (останні росіяни називають "гіперзвуковими").

Російський флот - що цікавого

Нагадаємо, у вересні РФ спустила на воду фрегат проєкту 22350 "Адмирал Исаков", який став одним з найбільших і найпотужніших російських кораблів нової побудови.

Передбачається, що він також зможе запускати протикорабельні ракети "Циркон".

А раніше, у червні, росіяни спустили на воду ракетно-артилерійський корабель "Ставрополь", який став останнім представником доволі великої серії.

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