Важкий атомний ракетний крейсер "Адмирал Нахимов", який проходить ремонт та модернізацію на підприємстві "Севмаш", не вийде на заводські ходові випробування цієї осені. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Згідно з планом, перший вихід модернізованого корабля у море мав відбутися 15 листопада, але його було перенесено на невизначений термін. Причину переносу офіційно не називають, втім зазначається, що тепер корабель вийде в море не раніше весни 2025 року.
За однією з версій, вихід в море перенесли через те, що в листопаді-грудні починається сезон утворення льоду в акваторії Білого моря, де власне і мали проходити випробування.
Також не можна виключати, що на тлі повномасштабної війни російський ОПК має більш пріоритетні завдання - зокрема, будівництво корветів або підводних човнів.
Російські військові експерти не бачать в перенесенні термінів випробувань великої проблеми.
"Процес модернізації сам по собі є дуже складним. Тому перенесення термінів - це нормальне явище", - вважає один з них.
"Адмирал Нахимов" - довідка УНІАН
Важкий атомний ракетний крейсер "Адмирал Нахимов" належить до проєкту 1144 "Орлан". Його спустили на воду у 1986 році.
З часу вступу в дію головного корабля в 1980 році і до сьогоднішнього дня кораблі проекту 1144 залишаються найбільшими ракетними крейсерами в світі. Зараз у Росії залишилось лише 2 таких корабля.
Для РФ модернізація крейсера "Адмирал Нахимов" - це ще й статусний проєкт. Раніше росіяни заявили, що після модернізації він має стати "найпотужнішим кораблем російського флоту".
Передбачається, що крейсер отримає комплекси протиповітряної оборони "Форт-М" та "Панцирь-М", а також протичовнове озброєння "Пакет-НК" та "Ответ".
Відомо також, що після модернізація корабель буде нести 10 універсальних пускових модулів для 80 ракет "Калибр", "Оникс" та "Циркон (останні росіяни називають "гіперзвуковими").
Російський флот - що цікавого
Нагадаємо, у вересні РФ спустила на воду фрегат проєкту 22350 "Адмирал Исаков", який став одним з найбільших і найпотужніших російських кораблів нової побудови.
Передбачається, що він також зможе запускати протикорабельні ракети "Циркон".
А раніше, у червні, росіяни спустили на воду ракетно-артилерійський корабель "Ставрополь", який став останнім представником доволі великої серії.
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