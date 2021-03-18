У законопроекті йдеться про надання Україні військової фінансової допомоги у розмірі до 300 млн доларів щорічно, у тому числі - летальної військової допомоги.

У Сенаті Сполучених Штатів Америки (верхній палаті Конгресу) представили оновлений законопроект про безпекову підтримку України.

Про це йдеться у заяві на сайті Комітету Сенату США з питань закордонних справ.

Зокрема, сенатори від обох партій - Демократичної і Республіканської - Боб Менендес, Дмим Ріш, Роб Портман, Кріс Мьорфі, Джон Баррасо і Джин Шахін знову представили проект закону про партнерство з Україною у сфері безпеки з метою надання безпекової допомоги і стратегічної підтримки Україні.

Ключові положення законопроекту

Серед ключових положень проекту закону - необхідність підготовки доповіді щодо дипломатичної підтримки України впродовж наступних п'яти років, підтримка започаткування Державним департаментом США робочої групи щодо України з відповідними європейськими союзниками та заохочення Адміністрації президента США Джо Байдена призначити спеціального посла з питань України - посередника в рамках переговорів "нормандського формату", який сприяв би діалогу між країнами у регіоні Чорного моря.

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Також у проекті закону йдеться про створення правових засад надання Україні військової фінансової допомоги у розмірі до 300 млн доларів щорічно, у тому числі надання летальної військової допомоги.

Передбачається, що Департамент оборони США (Пентагон) і Держдепартамент повинні будуть підготувати доповідь про потреби у нарощенні потенціалу Збройних сил України і план надання допомоги Україні у сфері безпеки. Також автори законопроекту пропонують прискорити передачу Україні надлишкових засобів оборонного призначення та закликають розробити стратегію заохочення країн-партнерів зробити те саме.

Крім цього, йдеться про уповноваження компетентних органів виділяти 4 млн доларів на рік для підготовки українських військових офіцерів.

Допомога США Україні

1 березня Департамент оборони США заявив про виділення Україні допомоги на безпекову сферу у розмірі 125 млн доларів, зокрема на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку.

Ще 150 млн доларів буде виділено Україні за умови втілення реформ у сфері безпеки та оборони.

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Автор: Віталій Саєнко