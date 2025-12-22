Су-57 вперше піднявся в небо з новим двигуном 'п’ятого покоління'‎ (фото)

Повідомляється, що тяга на форсажі у нового двигуна становить 16000 кгс.

Російські Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) та Об'єднана двигунобудівна корпорація (ОДК) розпочали льотні випробування нового двигуна "виріб 177" на винищувачі Су-57, який самі росіяни відносять до "п’ятого покоління". Про це повідомляє ОАК.

"Новий двигун – "виріб 177" – зі збільшеною тягою додатково посилить льотні характеристики і забезпечить значний доробок для подальшого вдосконалення літака", – повідомили у свою чергу у корпорації "Ростех".

За словами росіян, тяга на форсажі у нового двигуна становить 16000 кгс. Він має знижену витрату палива на всіх режимах та збільшені ресурсні показники.

Нагадаємо, на прототипі Су-57, а також на літаках перших партій використовують двигун АЛ-41Ф1, у якого тяга на форсажі становить 15000 кгс.

АЛ-41Ф1 не можна вважати повністю новим, адже він заснований на двигунах для винищувачів четвертого покоління АЛ-31Ф, АЛ-31ФП та АЛ-31Ф-1С.

Су-57 – довідка УНІАН

Труднощі літака криються не лише у двигуні, який не відповідає вимогам п’ятого покоління. Набагато більше нарікань викликає невідповідність Су-57 нормам малопомітності, через що літак не може розглядатися як повноцінний стелс.

Нібито саме через це у 2018 році Індія вийшла із спільного з РФ проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), який передбачав створення на основі Су-57 першого індійського винищувача п'ятого покоління.

Сьогодні Індія знову демонструє зацікавленість у російському літаку, що пов’язують із ускладненням відносин зі США і неможливістю закупки американських винищувачів п’ятого покоління.

Росіяни активно просувають Су-57 і на інших ринках. Цього року УНІАН писав, що партію літаків міг придбати Алжир.

