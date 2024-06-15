Тайвань нещодавно представив катер-камікадзе, який у багато разів перевершує за розмірами морські безпілотники України.

Взявши приклад з України, яка використовувала морські безпілотники для боротьби з переважаючим російським флотом, Тайвань представив набагато більший безпілотний катер-камікадзе, здатний протистояти китайським морським силам.

Як пише Business Insider, за даними тайванських ЗМІ, це 20-тонне судно-робот завдовжки 17 метрів, завширшки 3,5 метра і осадкою близько метра. Максимальна швидкість судна перевищує 55 км/год, а запас ходу становить понад 555 кілометрів за обсягу палива 1300 літрів. Крім того, завдяки передовим бортовим комп'ютерним системам він може пересуватися автономно, навіть без GPS і засобів зв'язку. Як зазначають тайванські ЗМІ, потенційне військове застосування корабля варіюється від розмінування до місій-камікадзе.

Для порівняння український дрон "Магура" набагато менший за тайванський USV - близько 5,5 метра в довжину. Він важить близько тонни, може нести 400-фунтову боєголовку, однак має радіус дії 800 км, а батареї вистачає на 60 годин роботи.

Відео дня

І Тайвань, і Америка дивляться на приклад України в Чорному морі, як на золотий стандарт у військово-морській безпілотній війні, пише BI. За величезної переваги в чисельності та озброєнні російського флоту, Україна змусила кораблі ворога відступити зі своїх вод, здебільшого завдяки морським безпілотникам, які невпинно переслідують російські військові кораблі в морі і навіть у порту

"Це класичний випадок асиметричної війни: незважаючи на значну перевагу у звичайних військових ресурсах, Україна звернулася до дешевих альтернатив, що могли бути виготовлені її власною вітчизняною збройовою промисловістю, і використала вразливість ворожого флоту", - зазначає BI.

Перед Тайванем стоїть схожа дилема - він, імовірно, не зможе здобути перемогу в прямому морському бою з китайськими військово-морськими, повітряними та ракетними силами, навіть за допомогою союзників Японії та США.

"Але йому не обов'язково перемагати. Вона може домогтися успіху, показавши Китаю, що битва за Тайвань просто занадто кровопролитна і небезпечна. Тайвань повинен потопити або пошкодити достатню кількість транспортних суден поблизу острова, щоб висадка на берег або блокада стали неможливими. Аналогічним чином, достатня кількість безпілотників-камікадзе може змусити великий китайський флот відійти подалі від берега... Це говорить про те, що безпілотники стануть важливим і недорогим способом протистояння Китаю", - підсумовує BI.

Українські морські дрони у війні

Як відомо, Україна активно використовує безпілотники у війні з російськими окупантами. Зокрема, вони відіграють велику роль у битві за Чорне море.

Найчастіше у ЗМІ згадуються морські дрони Magura V5. Представник ГУР Андрій Юсов у травні заявляв, що вони завдали шкоди російському флоту на 500 млн доларів. За його словами, процес вдосконалення цих безпілотників триває постійно.

Також на слуху ще одні морські дрони - Sea Baby, які є на озброєнні у Служби безпеки України. Не так давно стало відомо, що їх обладнали системами "Град".

Вас також можуть зацікавити новини: