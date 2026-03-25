'Епічна лють': на бомбардувальниках B-2 помітили загадкові елементи

На нових знімках B-2 Spirit, які виконують вильоти у рамках операції "Епічна лють", видно квадратні елементи, розташовані вздовж передньої кромки крила.

На фото можна бачити пару таких бомбардувальників перед черговим вильотом з бази "Вайтмен" для виконання ударної місії проти Ірану. Ці прямокутники симетрично розташовані на верхній і нижній поверхнях кромки. 

Білі квадрати віддалено нагадують випробувальні мітки, які B-2 мав у перші роки експлуатації, коли проходив активні випробування. 

Їхня поява під час бойових вильотів (причому одразу на двох літаках) викликала запитання. Ймовірно, йдеться про нове сенсорне обладнання, а самі елементи – це невеликі "вікна" або апертури для розміщених під ними систем. 

Підвищення можливостей B-2 виявляти загрози, реагувати на них у реальному часі, а також підтримувати зв'язок, не жертвуючи малопомітністю, залишається критично важливим для літака. Саме тому нові системи цілком можуть з’явитися на бомбардувальниках.  

Існує ще одне можливе пояснення. Білі квадрати можуть виявитися модернізацією радіопоглинаючого покриття, від якого безпосередньо залежить ефективність "невидимості" літака. 

Покриття є ключовим елементом B-2, але водночас – однією з головних причин його високої вартості експлуатації. Протягом усього терміну служби США постійно вдосконалюють технології нанесення покриття, прагнучи підвищити боєготовність літаків і знизити вартість години польоту. 

Отже, точне призначення нових елементів поки що залишається невідомим, так само як і те, чи стануть вони стандартною особливістю модернізованих B-2 у майбутньому.

