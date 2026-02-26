Сонце вперше з 2022 року виявилося повністю без плям: що буде з магнітними бурями

Активність Сонця змінюється приблизно кожні 11 років. Нинішній, 25-й за рахунком цикл досяг піку в 2024 році і тепер повільно йде на спад.

На Сонці вперше з 2022 року не було видно сонячних плям. Минулого разу його диск був абсолютно "чистим" 8 червня 2022 року – понад 1 355 днів тому. Це може свідчити про перехід поточного сонячного циклу до більш спокійної фази, пише Space.com.

Сонячні плями – це більш холодні і темні ділянки на поверхні зірки. Вони з'являються через потужні магнітні поля, які перешкоджають виходу тепла з надр. Коли магнітні лінії розриваються, відбуваються сонячні спалахи і викиди корональної маси – щільної плазми, здатної викликати геомагнітні бурі на Землі.

Активність Сонця змінюється приблизно кожні 11 років. Під час максимуму плями з'являються постійно, а спалахи відбуваються майже щодня. У період мінімуму зірка може залишатися без плям місяцями. Нинішній, 25-й за рахунком цикл досяг піку в 2024 році.

Як повідомляється, "чистий" стан тривав всього два дні, а 24 лютого вчені помітили формування нової активної області. Не виключено, що частина плям просто знаходиться на стороні Сонця, невидимій з Землі.

Хоча зменшення кількості плям вказує на поступовий спад активності, наступний сонячний мінімум очікується не раніше 2030 року. Під час попереднього мінімуму в 2018-2020 роках Сонце залишалося без плям близько 700 днів. Поки ж мова йде лише про коротку паузу, і робити висновки про довгострокове зниження спалахів і полярних сяйв зарано.

Магнітні бурі 26 лютого - прогноз

Британська геологічна служба повідомляє, що швидкість сонячного вітру знижується. Очікується, що найближчими днями вона повернеться до фонового рівня. Сьогодні ще можливі короткочасні активні умови, хоча в цілому ситуація 26-28 лютого буде спокійною - без магнітних бур.

